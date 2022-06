Inter e Cagliari avrebbero trovato l'intesa per Raoul Bellanova. Il Secondo "L'Interista",avrebbero trovato l'intesa per. Il laterale destro classe 2000 di Rho - peraltro cresciuto calcisticamente nel Milan - arriverà in nerazzurro in prestito oneroso a 4 milioni di euro con un riscatto fissato sui 6-7 milioni. Per il giocatore, quattro anni di contratto - con opzione per il quinto - a un milione di euro a stagione.

Inter: Bellanova e la sua escalation nonostante le due retrocessioni consecutive

Una curiosa escalation per Bellanova, che nonostante le sue ottime prestazioni a livello personale valse la presenza fissa nella nazionale Under 21, viene da due retrocessioni consecutive. La prima, dalla Serie B alla Serie C col Pescara, al termine della stagione 2020-2021. La seconda, dalla A alla B, col Cagliari, poche settimane fa. Con la maglia dei sardi, 31 presenze, 1 gol (nel match esterno contro il Torino dello scorso 27 febbraio, vinto 2-1 dai rossoblù) e un assist, per Gaston Pereiro in un altro successo del Cagliari, sempre per 2 a 1 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.

Inter-Bellanova, ore calde. Asensio tra Milan e Juve

