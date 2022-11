Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

United-CR7, è finita: i Red Devils vogliono Mbappé

Idee chiare in casa Manchester United dopo la rottura totale con Cristiano Ronaldo a seguito dell'intervista rilasciata al giornalista inglese Piers Morgan: i media britannici sono convinti che il divorzio sarà inevitabile già a gennaio e, secondo il Mirror, i Red Devils avrebbero individuato in Kylian Mbappé il sostituto di CR7. Un'utopia? Niente affatto: lo United avrebbe infatti la forza economica per tentare l'assalto al francese già durante la prossima finestra di mercato che si aprirà dopo Mondiali in Qatar. L'alternativa è rappresentata da Victor Osimhen. Secondo ESPN, intanto, Ten Hag avrebbe espressamente consigliato a Ronaldo di non giocare più con la maglia del Manchester United.

La nostra opinione. Che si possa parlare di rottura totale tra Ronaldo e lo United è palese: le parole usate nei confronti del club e di Ten Hag non lasciano spiragli per ricucire lo strappo. Tuttavia pensare che lo United possa rimpiazzare CR7 con Mbappé o Osimhen già a gennaio è davvero difficile. Le vie del mercato sono infinite, è vero, ma operazioni del genere hanno bisogno di tempo, pianificazione e - soprattutto - della volontà di tutte le parti coinvolte. Appare improbabile - se non impossibile - che PSG e Napoli, anche a fronte di offerte faraoniche, siano disposti a privarsi di giocatori simili a stagione in corso. A giugno, a bocce ferme, sarà più semplice e logico mettersi intorno a un tavolo.

Milan: Bennacer rinnova fino al 2027 con ingaggio triplicato

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe trovato l'intesa con Ismael Bennacer per il rinnovo di contratto fino al 2027: al centrocampista algerino, il cui accordo attuale è in scadenza a giugno 2024, sarebbe stato proposto un ingaggio da 4 milioni a stagione più bonus, ovvero il triplo dello stipendio di oggi (un milione e mezzo).

La nostra opinione. Soprattutto in questa prima parte di stagione in cui è diventato un titolare inamovibile, Bennacer sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale per il Milan. Normale, quindi, che Maldini e Massara vogliano chiudere al più presto la questione rinnovo: Pioli stravede per lui e gli ha affidato le chiavi del centrocampo e l'algerino lo sta ripagando con un rendimento persino al di sopra delle aspettative di inizio stagione.

L'Inter pensa a una mini-rivoluzione d'inverno

Restiamo sulla Gazzetta dello Sport, ma passiamo all'Inter e alle manovre in vista del mercato di gennaio. L'asse Valencia-Milano continua a essere molto caldo: nel mirino c'è sempre l'esterno mancino Jesus Vazquez con il club spagnolo che avrebbe aperto al prestito. Operazione fattibile, ma subordinata alla cessione di Gosens che spinge per un ritorno in Bundesliga con l'obiettivo di ritrovare se stesso in primis e magari anche la Nazionale (l'esclusione dai Mondiali in Qatar brucia). Sul fronte partenze occhio a Gagliardini: il centrocampista sta giocando poco, ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe fare le valigie già a gennaio: piace a Monza e Cremonese.

La nostra opinione. Con Dimarco protagonista di una prima parte di stagione sbalorditiva, la gerarchia sulla corsia di sinistra è ben delineata: comprensibile, quindi, che Gosens spinga per un trasferimento che gli consentirebbe di giocare con continuità. Obiettivo analogo anche per Gagliardini, che quest'anno ha collezionato solo 9 presenze tra Serie A e Champions League (3 da titolare): guardarsi attorno è inevitabile.

