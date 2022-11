Ad

Alcaraz, parla l'agente: "Piace a Inter e Milan, ma..."

Andiamo in ordine perché la pista Argentina è piuttosto calda in casa Inter. L'agente del classe 2002 del Racing Club, intervistato dai colleghi di FcInterNewsit, ha svelato:

Per caratteristiche può essere accostato a Kroos, per l’Italia potrei dire Barella. Piace a parecchi club, ad agosto ho parlato con Inter e Milan. Il Racing lo valuta intorno ai 15mln. Colidio contropartita? Ipotesi plausibile... Carlos è un centrocampista box to box, attacca gli spazi, segna di testa, ha nelle sue corde il passaggio filtrante. Può crescere ovviamente e migliorare ancora.

Operazione probabilmente per la prossima estate, visto che la sua valutazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma inserendo proprio il cartellino del giovane attaccante Colidio, di proprietà nerazzurro ma in prestito al Tigres, l'affare si potrebbe chiudere facilmente sotto i 10 milioni. Un colpo di prospettiva, come lo era stato Lautaro Martinez anni fa.

Matturo, il nuovo Bastoni arriva dall'Uruguay

Più calda, e meno costosa, la pista che porta in Uruguay, dove si parla di un accordo già raggiunto tra Inter e Defensor per il roccioso difensore mancino classe 2004 Alan Matturo, che per caratteristiche assomiglia molto ad Alessandro Bastoni. 18 anni, giovanissimo, avrà sicuramente bisogno di ambientarsi all'Italia e a un top club come l'Inter che chiuderà a breve l'affare per circa 3 milioni di euro più il 20% della eventuale futura vendita a favore del club sudamericano.

