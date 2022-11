All’indomani della messa in onda dell'ultimo stralcio della lunga e pesantissima intervista di Cristiano Ronaldo al giornalista britannico Piers Morgan che da giorni sta monopolizzando le prime pagine della stampa sportiva da domenica sera, il Manchester United con uno stringato comunicato ha preso posizione riguardo alla spinosa vicenda. I Red Devils hanno affermato che stanno prendendo "le misure appropriate" in risposta all’intervista in cui il portoghese ha accusato di sentirsi tradito dalla società in cui ha scelto di fare ritorno nell’estate del 2021.

"Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione.”.

Causa in vista

Già negli scorsi giorni, stando alle indiscrezioni riportate dal Dailymail e da altre testate lo United ha avviato consultazioni con i propri avvocati per stabilire se i suoi commenti potevano costituire una violazione del suo contratto da oltre 23 milioni di euro. La dirigenza ha atteso fino ad oggi per ascoltare integralmente le parole del proprio fuoriclasse al discusso Piers Morgan e prendere una posizione anche se lo sconcerto su diverse passaggi e accuse mosse da Ronaldo hanno deluso e fatto infuriare tutti i vertici del club Red Devils.

Tutto lascia pensare che la prossima si giocheranno nelle aule del Tribunale, con il club che intenterà una causa nei confronti della leggenda portgohese, attualmente impegnata in Qatar con la nazionale lusita. Lo United proverà a vedere se ci sono i margini per ottenere anche una (complicazione) rescissione del lavoro, attraverso un licenziamento per giusta causa. Di sicuro per ora c’è solo una cosa, tra CR7 e lo United niente sarà più come prima.

