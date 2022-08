Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Chalobah: il Milan sorpassa l'Inter

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe sorpassato l'Inter nella corsa a Trevoh Chalobah, 23enne difensore centrale del Chelsea. I Blues avrebbero aperto al prestito secco e oneroso a 3 milioni di euro, una formula che piace ai rossoneri ma non ai nerazzurri che - a queste condizioni - preferirebbero chiudere per Acerbi (la Lazio concede il prestito gratuito). Per il Diavolo l'alternativa è rappresentata da Malick Thiaw, 21enne difensore tedesco dello Schalke 04 e della Germania Under 21.

La nostra opinione. L'operazione Chalobah è - sia economicamente che tecnicamente - nelle corde del Milan di Elliott-Red Bird. I rossoneri hanno la necessità di chiudere in fretta per il difensore e l'apertura del Chelsea potrebbe rivelarsi decisiva. Chalobah colmerebbe la lacuna lasciata dalla partenza di Romagnoli, mentre a quel punto l'Inter accoglierebbe Acerbi (l'operazione con la Lazio è stata ormai definita nei dettagli).

Juventus: arriva anche Paredes, è atteso domenica a Torino

Sempre sulle pagine della Gazzetta dello Sport tengono banco le manovre di mercato della Juventus, alla ricerca di un regista. Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento dal PSG di Leandro Paredes: il 28enne centrocampista argentino è atteso a Torino domenica sera per sottoporsi al consueto iter (visite mediche e firma del contratto). Sarebbe stato raggiunto l'accordo anche sull'ingaggio, con il giocatore che in bianconero guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione. La formula: prestito oneroso di un anno a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 15.

La nostra opinione. Con l'arrivo di Paredes si completa una campagna acquisti che - oltre all'argentino - ha portato in dote ad Allegri Di Maria, Pogba, Bremer, Kostic e Milik. Uno sforzo importante, quello dei bianconeri, che sembra andare in un ottica ben precisa: tornare a vincere subito. L'acquisto di Paredes, giocatore esperto che non avrà problemi ad adattarsi alla Serie A, è un'ulteriore conferma della politica juventina.

La Roma ha deciso: è Camara il sostituto di Wijnaldum

Secondo il Corriere dello Sport è Mady Camara, centrocampista guineano dell'Olympiacos, il nuovo acquisto della Roma e il sostituto di Wijnaldum, costretto a un lungo stop per infortunio. L'operazione sarà con ogni probabilità chiusa da Tiago Pinto nelle prossime ore sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto.

La nostra opinione. Molto forte fisicamente e bravo negli inserimenti, Camara può giocare sia in un centrocampo a tre, sia in una linea a due. L'ideale per la Roma di Mourinho anche se non una primissima scelta: l'obiettivo numero uno dei giallorossi era Nahitan Nandez, ma la trattativa col Cagliari non si è concretizzata per la mancata intesa sulla formula (i sardi propendevano per una cessione a titolo definitivo, non temporanea).

