Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"Juve a zero", la Gazzetta dello Sport titola così

Milik è un’illusione, poi è solo Benfica. La signora non c’è, che lezione a Max. Seconda sconfitta in due gare, il disastro di Allegri è totale, scrive Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. Stavolta non c’è neppure la foglia di fico di uno svarione della VAR, un polverone dentro cui nascondersi, prosegue il giornalista della rosea. Stavolta il disastro è totale: tecnico, tattico, strategico, di risultati. La sconfitta con il Benfica già compromette la classifica del girone di Champions, forse in maniera irrimediabile. Da "Fino alla fine" alla fine di un’era il passo è breve.

Tuttosport sceglie la linea pesante: Juve-Allegri, ora basta

Disastro con il Benfica: Milik illude, Miretti regala l’1-1 a Joao Mario. Poi nella ripresa un crollo sconcertante malgrado il ritorno di Angel Di Maria: segna Neres e i portoghesi quasi dilagano. Tifosi furibondi, la qualificazione diventa già un’impresa. Bonucci: "meritiamo i fischi, sono preoccupato". Il tecnico: "Non mi sento a rischio". Le parole del direttore Vaciago: "Non è solo colpa di Allegri, sono evidenti anche le responsabilità dei giocatori. E non è detto che l’esonero del tecnico, auspicato dai tifosi, sia la soluzione a tutti i problemi. Ma è necessario che qualcuno faccia qualcosa. La stagione sta deragliando dopo appena 8 partite".

Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Giornale: Juve in crisi

Non solo i quotidiani sportivi, la Juve trova spazio anche sulle grandi testate nazionali. Tony Damascelli (Il Giornale) titola così il suo editoriale: "Tre sorrisi e un pianto: quello della Signora". La Stampa parla di "Sprofondo Juve: la partita da vincere diventa una nuova prova negativa. Il Benfica va sotto, rimonta e si impone con pieno merito. Allegri e squadra contestati". Repubblica offre un gioco di parole: "C’è poco da stare Allegri. La Juve ha un piede fuori dalla Champions", mentre il CorSera si affida alla penna di Mario Sconcerti: "La Juve ha perso la sua diversità".

Allegri: "Che spiegazioni devo dare? La partita è finita dopo il 2-1"

