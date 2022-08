Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Leao, il Chelsea studia la proposta monstre: 120 milioni al Milan

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al caso Leao e al tentativo del Chelsea di strapparlo al Milan in questi ultimi giorni di mercato. Secondo il quotidiano milanese il club di Stamford Bridge, che in questa sessione ha già speso più di 210 milioni, starebbe valutando di metterne sul tavolo 120 per l'attaccante portoghese. Il Milan, forte della volontà del giocatore di rimanere a Milano, potrebbe capitolare solo di fronte a un'offerta vicina ai 150 milioni, ma al momento l'operazione appare molto complicata da realizzarsi. Il contratto attuale di Leao scade il 30 giugno 2024 e il giocatore guadagna 1,5 milioni a stagione: una volta chiuso il mercato, dando per scontato che Leao rimanga a Milanello, si aprirà la trattativa per il rinnovo.

La nostra opinione. Di fronte a un'offerta di 120-150 milioni di euro per un giocatore, quasi certamente qualsiasi club di Serie A capitolerebbe. Nel caso di Leao, però, c'è un fattore che ha un peso enorme: pensare, infatti, che il Milan possa privarsi di uno dei suoi top player a fine agosto è impensabile. I rossoneri non avrebbero il tempo di trovare il sostituto e Pioli si ritroverebbe tra le mani una rosa indebolita. Insomma. Vacillare è lecito, ma non a una settimana dalla fine del mercato.

Roma: ecco Belotti, il bomber di scorta per Mou

Il Corriere dello Sport apre con la fumata bianca in casa Roma per il Gallo Belotti, che finalmente può considerarsi un giocatore giallorosso. A sbloccare l'operazione il trasferimento di Felix Afena-Gyan alla Cremonese a titolo definitivo (contratto di 5 anni). Per l'ex capitano del Torino è pronto un contratto triennale con ingaggio di circa 3 milioni a stagione.

La nostra opinione. Belotti avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare condizione e clima partita (non gioca da Italia-Argentina dello scorso 1 giugno a Wembley), ma al netto di questo è un rinforzo decisamente sensato in casa Roma. Rappresenta innanzitutto una validissima alternativa ad Abraham e potrebbe consentire al Mourinho - in determinate partite - di giocare anche con due punte.

Juventus: avanti tutta per Paredes

Torniamo sulle pagine della Gazzetta dello Sport e ci trasferiamo in casa Juventus. I bianconeri, dopo avere definito l'operazione Milik, accelerano anche per Leandro Paredes. Per il centrocampista argentino non c'è ancora l'accordo totale col PSG: il club parigino apre al prestito ma vorrebbe vincolarlo a un obbligo di riscatto, la Juve spinge per il semplice diritto. Da limare anche il costo dell'ingaggio del giocatore, che a Parigi guadagna circa 9 milioni di euro netti: sarà importante cedere qualcuno dei centrocampisti in esubero nella rosa di Allegri per alleggerire il monte stipendi.

La nostra opinione. L'abbiamo già detto, ma occorre ripetersi. Il centrocampo attuale della Juve, complice anche lo stop di Pogba, presenta evidenti lacune sia tecniche che tattiche. L'inserimento di un giocatore come Paredes sarebbe senza dubbio un grosso passo avanti per Allegri, che avrebbe la possibilità di spostare Locatelli nel ruolo di mezzala e trovare una quadra che - soprattutto nel match contro la Sampdoria - non si è certo vista.

