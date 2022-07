Pau Torres ha già mostrato di saper lasciare il segno, regalando un dispiacere al popolo bianconero nell’ottavo di finale di Champions League che i bianconeri di Allegri hanno perso contro il Villarreal di Unai Emery. Inserimento senza palla e tocco sottomisura a chiudere un corner da destra e sigillare il 2-0 iberico, prima del rigore definitivo di Danjuma che rese umiliante Allo Stadiumha già mostrato di saper lasciare il segno, regalando un dispiacere al popolo bianconero nell’ottavo di finale di Champions League che i bianconeri di Allegri hanno perso contro il Villarreal di Unai Emery. Inserimento senza palla e tocco sottomisura a chiudere un corner da destra e sigillare il 2-0 iberico, prima del rigore definitivo di Danjuma che rese umiliante l’ultima recita europea della Signora e spalancò le porte dei quarti di finale contro il Bayern Monaco al Submarino Amarillo.

In questo rovente mese di luglio in cui la Juventus, dopo aver salutato capitan Chiellini rischia di vedere fare le valigie anche un de Ligt col mal di pancia e sempre più determinato a lasciare Torino per unirsi al Bayern Monaco di Jurgen Nagelsmann, i bianconeri si vedono costretti a setacciare il mercato dei difensori centrali e fra i nomi che intrigano maggiormente la dirigenza c’è il profilo del marcantonio spagnolo, classe 1997che dopo aver vinto da protagonista col club della propria città natale un’Europa League ed aver composto insieme all’ex napoletano Raul Albiol, una delle coppie di centrali difensive più forti e meglio assortite della Champions League 2021-22, sembra pronto a tentare il grande salto in un top club europeo.

Pau Torres insieme a Raul Albiol, Getty Images Credit Foto Getty Images

Classe, intelligenza e abitudine a difendere basso

Classe 1997 nato a Villarreal, Pau Torres se si esclude una breve parentesi di 12 mesi nelle file del Malaga (2018/2019, prestito in Segunda Division) ha vestito solo la maglia del Submarino Amarillo, il club della sua vita in cui ha svolto tutta la trafila, dai primi calci fino alla prima squadra, e in cui nel recente passato è arrivato anche a rinunciare a lucrose proposte dalla Premier League. Nell’estate del 2021, il Tottenham sembrava pronto a pagare la clausola rescissoria da 65 milioni di euro ma Pau Torres ha chiesto al club di respingere al mittente la proposta per non perdere l’occasione di giocare la Coppa Campioni. Un legame di ferro che si è cementato nelle difficoltà.

"A 15 anni nel corso di un torneo in Inghilterra in una partita contro il West Bromwich Albion, mi spezzai una gamba e fui costretto a trascorrere un intero annata in infermeria. Tanti club in quella situazione avrebbero potuto abbandonarmi invece il Villarreal, sin dal primo istante, mi garantì un aereo medico, affiancandomi un membro dello staff medico perché altrimenti con la gamba ingessata da solo non mi avrebbero permesso di lasciare il paese e tornare in Spagna. Mi hanno rispettato e permesso di recuperare in pace, senza lasciarmi mai solo. Mi hanno mostrato coi fatti di tenere a me e di rispettarmi, questi valori rendono speciale questo club”. [Pau Torres @El Confidencial, settembre 2021]

Stopper mancino di piede abile nel gioco aereo, nelle letture tattiche e nel giro palla grazie a dei piedi da centrocampista nell’ultima annata con Unai Emery ha brillato non poco anche nelle partite in cui il Villarreal ha difeso con una linea molta bassa, un modo di difendere che Max Allegri non disdegna per nulla. Il nostro collega Felix Martin della redazione spagnola, richiesto di un parere non ha dubbi sul fatto che Pau Torres sia pronto per il salto in un top club: “Pau Torres è un difensore fisico e veloce, molto abile nel giocare il pallone e condurre la manovra. Possiede la velocità e la tecnica di un Sergio Ramos e l’intelligenza tattica di un Piqué. Nelle ultime due annate ha mostrato di essere pronto per il salto in un club di prima fascia e il fatto che tante società di Premier League e ora la Juventus lo seguano. Il suo rendimento col Villarreal e con la Nazionale Spagnola (19 presenze e 1 gol, ndr) è stato davvero impressionante. Poche sbavature e tanta sostanza. L’etichetta di centrale soft che molto gli riconoscono? E’ ingenerosa. L’aggressività non è la dote peculiare di Pau Torres, non è uno che colleziona cartellini gialli o rossi ma è efficace senza essere falloso”.

Pau Torres vs De Ligt il confronto statistico in campionato (Dati Opta by Squawka.com, valori x 90')

VALORI STATISTICI PAU TORRES DE LIGT Presenze 33 31 Gol 5 3 Tocchi a partita 73,2 67,3 Recuperi 6,1 4,4 Passaggi tentati 62,4 56,8 % Passaggi riusciti 85,7 88,9 Tackle a partita 1,1 1,2 % Contrasti aerei vinti 59.8 63,1 % Duelli contrasti palla a terra vinti 71.6 59,6 Salvataggi 3,3 3,3 Intercetti 0,6 0,8 Palloni murati 0,8 0,8

Pau Torres esulta per il gol segnato allo Stadium nell'ottavo di finale contro la Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

L’unica controindicazione: il prezzo...

Se consideriamo che oltre all’abilità difensiva, nell’ultima annata ha anche garantito ben 6 gol fra campionato e Champions League: si intuisce perché Pau Torres piaccia tanto a Cherubini e Nedved e sembra essere il nome in cima alla lista dei desideri del management bianconero. La reale incognita resta il prezzo che il Villarreal pretende per lasciarlo partire, una cifra che difficilmente sarà inferiore ai 50 milioni di euro secondo il nostro Felix Martin: “Torres ha una clausola rescissoria da 65 milioni, non credo che dinanzi a una proposta inferiore a 50 milioni il Villarreal entrerebbe nell’ordine delle idee di lasciarlo partire, soprattutto se la Juventus riuscisse ad ottenere 70-75 milioni cash dalla cessione di de Ligt”. Tre anni fa, de Ligt segnando un gol nel quarto di Champions con l’Ajax si guadagnò la chiamata della Juve, succederà la stessa cosa anche a Pau Torres? Presto per dirlo ma per esperienza internazionale, età e caratteristiche tecniche sembra proprio essere il profilo capace di non far rimpiangere la prematura uscita del 22enne difensore Oranjie.

