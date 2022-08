Rasmus Hojlund, danese classe 2003, arriva dallo Sturm Graz, prossimo avversario della Lazio in Europa League, per 17 milioni di euro. Alto, possente, veloce e scandinavo: il paragone scatta quasi automatico. Viene subito in mente Erling Haaland. Accostamento sbrigativo? Meglio dire prematuro. Il danese ha le qualità giuste per emergere e ha già fatto intravedere qualcosa del proprio potenziale in questo avvio di stagione condito da 6 gol e 3 assist in 8 partite complessive giocate con lo Sturm Graz. Il nuovo attaccante dell’Atalanta, tanto atteso da Giampiero Gasperini , ha un nome e un fascino particolare., danese classe 2003, arriva dalloper. Alto, possente, veloce e scandinavo: il paragone scatta quasi automatico. Viene subito in mente. Accostamento sbrigativo? Meglio dire prematuro. Il danese ha le qualità giuste per emergere e ha già fatto intravedere qualcosa del proprio potenziale in questo avvio di stagione condito dagiocate con lo Sturm Graz.

Ma al di là dei numeri, per capire cosa potrebbe essere (o diventare) Rasmus Hojlund basta prendere la partita di Admiral Bundesliga, il massimo campionato austriaco, dello scorso 30 luglio tra Sturm Graz e Red Bull Salisburgo, vinta dai bianconeri per 2-1 e nella quale il 19enne è andato a segno due volte. Se il primo gol è favorito da un pasticcio della retroguardia dei tori, e comunque Hojilund si mostra sveglio a leggere subito la situazione ed avventarsi in scivolata sul maldestro retropassaggio di Bernardo al portiere Kohn, la seconda rete è un vero gioiello. Hojilund parte in progressione da centrocampo sfruttando la pessima disposizione in campo del Salisburgo, tutto sbilanciato in avanti. 60 metri di corsa palla al piede con tre avversari all’inseguimento prima di esplodere il sinistro all’incrocio. Un gol che mette in risalto tutte le sue doti e anche il carattere, con l’esultanza a braccia aperte “stile Ibra” davanti alla curva dei propri tifosi. Un biglietto da visita perfetto per il calcio italiano.

Rasmus Hojlund ai tempi dell'FC Copenhagen Credit Foto Getty Images

Ecco, il calcio italiano. Desta stupore la cifra prevista dall’Atalanta per assicurarsi i servigi del talento danese: 17 milioni, uno in più di quelli offerti inizialmente dal Club Brugge per portare Hojilund in Belgio. Sembrano tanti ma con le cifre che girano al momento in Europa non sono troppi. D’altro canto è così. Se la Serie A vuole smettere di ammirare i giovani talenti altrove e tornare a vederli calcare i campi nostrani allora questo è, letteralmente, il prezzo da pagare. Prendere giocatori futuribili prima che sboccino del tutto e attirino gli sguardi delle big d’Europa sembra essere l’unica via. Anche perché aspettare, vedere, valutare e infine convincersi che un giocatore meriti davvero potrebbe essere controproducente. Mai come adesso, parlando di mercato, il tempo è denaro. Bisogna agire in fretta e, per farlo, serve anche spendere in fretta.

Così è stata disposta a fare l’Atalanta con Hojilud che, comunque, ha già tre anni di esperienza nel calcio professionistico e qualche settimana fa ha pure respirato un po’ d’aria di Champions League sfidando, con il suo Sturm Graz, la Dinamo Kiev e segnando un gol, nella gara di ritorno in Austria persa 2-1. Dopo l’esordio in patria con il Copenaghen, squadra dove militava anche papà Anders negli anni ‘90 e dove giocano tuttora i due fratelli minori Emil ed Oscar (gemelli, classe 2005), lo scorso 28 gennaio è passato allo Sturm Graz per circa 2 milioni di euro. I 12 gol in 21 presenze complessive da quando ha messo piede in Austria ne hanno fatto lievitare il prezzo fino ai 17 milioni attuali sborsati dall’Atalanta per portarlo a Bergamo. Una cifra alla quale, anche il direttore sportivo dello Sturm Andreas Shicker, non ha saputo dire di no nonostante l’intenzione del club austriaco fosse quella di trattenere Hojilund a Graz.

