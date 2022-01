Christian Eriksen ha firmato con il Brentford! La Football Association ha infatti dato l'ok medico per il ritorno in campo del centrocampista danese, fermo dalla scorsa estate dopo l'arresto cardiaco durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Il giocatore classe 1992 rimarrà in Inghilterra fino a fine stagione.

Christian Eriksen ha firmato con il Brentford fino al termine della stagione

Gli esami per avere l'ok

L'assenso dei medici per Eriksen è arrivato dopo una serie di accertamenti a cui il giocatore è stato sottoposto nei giorni scorsi. Esami molto approfonditi, svolti da un cardiologo sportivo nominato dal Brentford con l'avallo della Football Association e poi valutati dalla stessa FA. Il trequartista danese torna nel campionato che lo ha ospitato fino a gennaio del 2020, quando vestiva la maglia del Tottenham. È il primo calciatore con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo nella storia della Premier League.

Le parole di mister Frank

"Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Christian. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho allenato, e da allora sono successe molte cose. Christian all'epoca aveva 16 anni. In poco tempo è diventato uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Abbiamo colto un'incredibile opportunità per prendere un giocatore di livello mondiale. Non si allena con una squadra da sette mesi, lo ha fatto da solo. Sta bene, ma dovremo rimetterlo in forma. Non vedo l'ora di vederlo al lavoro e che torni ai suoi massimi livelli".

