Come cambia il Milan con l'acquisto di Divock Origi del Liverpool

CALCIOMERCATO - Nuovo appuntamento con la rubrica-video di Eurosport. Stavolta ci concentriamo sul colpo dei rossoneri, che hanno trovato l'accordo con l'attaccante belga in scadenza di contratto con il Liverpool: per lui pronto un triennale con opzione per un'ulteriore stagione. Acquisto utile? Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:01:34, 2 ore fa