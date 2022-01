Calcio

Come cambia l'Inter con Gosens: all'Atalanta 25 milioni di euro più bonus, contratto fino al 2026

CALCIOMERCATO - Nuovo appuntamento con la rubrica-video di Eurosport. Dedichiamo lo spazio all'esterno tedesco classe 1994, grande colpo dell'Inter in questo mercato di riparazione. Un'operazione in prestito con obbligo di riscatto che porterà nelle casse dell'Atalanta una cifra fra i 25 e i 27 milioni di euro. Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:01:52, 34 minuti fa