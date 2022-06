Calcio

Come cambia la Juventus con Di Maria

CALCIOMERCATO - Nuovo appuntamento con la rubrica-video di Eurosport. Oggi ci concentriamo sul colpo da novanta del mercato di gennaio in Serie A, lo sbarco in bianconero del fuoriclasse Angel Di Maria. Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:01:36, un' ora fa