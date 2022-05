Calcio

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Henrikh Mkhitaryan dalla Roma

CALCIOMERCATO - Nuovo appuntamento con la rubrica-video di Eurosport. Stavolta ci concentriamo sul probabile colpo dei nerazzurri, che sembrano ormai a un passo dal 33enne armeno in scadenza di contratto con la Roma: per lui pronto un accordo biennale. Acquisto utile? Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:01:32, 2 minuti fa