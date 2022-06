Erling Haaland per accasarsi al City, e poi Paul Pogba e Paulo Dybala, liberi da free agent e pronti a firmare con nuovi club: i loro intermediari sono pronti a guardagnare cifre molto alte al momento della firma. E infine la centrocampista Coulibaly. Sono solo i principali esempi di queste prime settimane di calciomercato, in cui gli agenti continuano a farla da padroni, spesso trattando oltre che per l’ingaggio del proprio assistito, anche per la ricompensa in caso di buona riuscita dell’affare. Cifre in denaro che a volte vengono esplicitate nei bilanci, a volte accorpate, in cui non pare esserci mai totale trasparenza. Le commissioni folli chieste dall’agente di Kylian Mbappé per rinnovare con il PSG e poi quelle diper accasarsi al City, e poi Paul Pogba e Paulo Dybala, liberi da free agent e pronti a firmare con nuovi club: i loro intermediari sono pronti a guardagnare cifre molto alte al momento della firma. E infine la querelle Iervolino-Sabatini alla Salernitana , che è costata addirittura il posto all’esperto direttore sportivo, reo di aver concesso una commissione troppo alta al procuratore delSono solo i principali esempi di queste prime settimane di calciomercato, in cui gli agenti continuano a farla da padroni, spesso trattando oltre che per l’ingaggio del proprio assistito, anche per la ricompensa in caso di buona riuscita dell’affare. Cifre in denaro che a volte vengono esplicitate nei bilanci, a volte accorpate, in cui non pare esserci mai totale trasparenza.

Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Credit Foto Eurosport

Ogni anno, a partire dal 2015, la Federazione Italiana Giuoco Calcio rende pubbliche le commissioni versate dai club professionistici del nostro Paese agli agenti di calcio. I dati più recenti in questo senso risalgono a dicembre 2021 e tengono conto proprio dello scorso anno solare. Le venti società che partecipavano al campionato di Serie A avevano speso in totale 173,8 milioni di euro di sole commissioni. La Juventus è la società di Serie A con la spesa più alta in questo senso (29 milioni di euro), seguita a ruota dall’Inter (27,5 milioni), dalla Roma (26 milioni) e dal Milan (12,7 milioni). Non che all’estero le cose vadano meglio, visto che la Premier League nel 2020 considerava oltre 300 milioni di commissioni agli agenti da parte dei 20 club e la Bundesliga si attestava sui 200 milioni. È un tema discusso e analizzato anche nelle altre Nazioni.

La tendenza al parametro zero, che avvantaggia i procuratori

Quanti ne abbiamo visti negli ultimi 2/3 anni? Donnarumma, Calhanoglu, Perisic, Dybala, Bernardeschi, Kessié, Insigne, solo per citare i più famosi e importanti nel nostro campionato. Ma anche all’estero inizia ad essere un fenomeno diffuso. Il giocatore tratta il rinnovo con il club almeno un paio d’anni prima della scadenza, se gli accordi economici non lo soddisfano (e non soddisfano ovviamente l’agente) inizia a guardarsi intorno e magari ad ascoltare altre proposte. E poi se ne va a parametro zero, certo di poter strappare un ingaggio elevato, in diversi casi fuori mercato (l’esempio di Adrien Rabiot e i suoi 7 milioni più bonus annui rappresentano un esempio decisamente calzante).

Lavoro dell’agente fondamentale, ma la situazione è degenerata

In questa analisi non deve passare il concetto che l’agente di un calciatore è il male: brutto, cattivo e opportunista. Fa semplicemente il suo lavoro, avvantaggiato da un sistema poco regolamentato e da un periodo in cui alcuni club possono permettersi cifre spropositate pur di avere un determinato giocatore. Il procuratore svolge il suo lavoro nel pieno delle sue facoltà, ma è innegabile che abbia assunto una posizione addirittura predominante rispetto ai club e (in qualche caso) anche al calciatore stesso, che si fida dei consigli del proprio intermediario per guadagnare di più. La situazione negli ultimi tempi, magari anche alle abili strategie di guru come Mendes e Raiola, è ovviamente degenerata e rischia di far collassare ulteriormente un mondo – quello del pallone - già in palese difficoltà.

Paul Pogba. Credit Foto Getty Images

La riforma del 2023: obbligo di maggior trasparenza

Dall'introduzione di un tetto massimo per gli onorari alla reintroduzione di un sistema di licenze obbligatorie e di sviluppo professionale per poter continuare a praticare il mestiere di agente calcistico; dalla limitazione della rappresentazione multipla, per evitare che un agente si ritrovi, durante una trattativa, a rappresentare più di una delle parti coinvolte all'introduzione di un sistema più efficace per risolvere le liti tra agenti, calciatori, club, allenatori e associazioni affiliate. La FIFA sta per approvare il nuovo "Regolamento Agenti", che entrerà in vigore da giugno 2023 e che cambierà sicuramente parte di questo sistema. I pagamenti degli onorari, ad esempio, dovranno essere effettuati tramite la nuova Camera di compensazione Fifa, così da garantire una maggiore trasparenza; e sarà obbligatoria una pubblicazione sempre aggiornata e dettagliata del lavoro svolto dagli agenti nelle trattative, comprensiva dell'importo del trasferimento e delle commissioni pagate, sempre in ottica di una maggiore trasparenza finanziaria. Cambierà davvero il modo di fare calciomercato? Lo scopriremo presto.

