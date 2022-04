Lavorare nuovamente con Eriksen? Sarebbe un'opportunità fantastica, mi sono divertito con lui all'Inter". Ai microfoni di Sky Sports, alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Brentford, Onestamente nessuno credeva che potesse tornare a giocare, è stata una sorpresa e non solo per me. In questo senso credo che il Brentford sia stata un'ottima soluzione per capire meglio la situazione. Vederlo giocare a questo livello oggi è incredibile, fantastico. Sono felicissimo per lui. Si è sempre divertito a giocare a calcio, se prima lo faceva al 100% adesso la farà al 200%". ". Ai microfoni di Sky Sports, alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Brentford, Antonio Conte risponde così a una domanda sul centrocampista danese, tornato a giocare regolarmente dopo la tragedia sfiorata della scorsa estate durante Euro 2020 . Il tecnico del Tottenham, che ha parlato anche in conferenza stampa, si dice entusiasta del percorso del centrocampista danese : "".

Sull'esperienza all'Inter

"Noi giocavamo col 3-5-2 e Chris era abituato al 4-2-3-1 del Tottenham. Ha avuto bisogno di un po' di tempo per capire la mia idea di calcio, ma quando lo ha fatto è diventato un giocatore importantissimo per noi. Ora vedo che al Brentford giocano col 3-5-2 o col 3-4-3. E col 3-5-2 fa le stesse cose da playmaker che faceva nella mia Inter. È un top player ma anche una grande persona, non ricordo una polemica quando andava in panchina".

Eriksen nello stadio del malore: "Voglio dare un nuovo ricordo"

