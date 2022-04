Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Il Milan blinda Tonali: a fine stagione arriverà l'aumento 14 ORE FA

Conte vuole Lautaro e spinge Dybala all'Inter

Tuttosport tratteggia uno scenario di mercato complicato e al tempo stesso affascinante che vede protagonisti Juventus, Inter e Tottenham. Una sorta di effetto domino che potrebbe originarsi dalla volontà di Antonio Conte e Fabio Paratici di portare a Londra Lautaro Martinez. Di fronte a un'offerta di almeno 70 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di privarsi di Lautaro e di puntare con decisione su Paulo Dybala, libero di accordarsi con chiunque dopo la separazione dalla Juve divenuta ormai ufficiale.

La nostra opinione. Dal punto di vista tecnico l'operazione quadra: nel 3-5-2 di Conte al Tottenham, Lautaro agirebbe da seconda punta in supporto a Kane, così come Dybala sarebbe il sostituto ideale del Toro per completare il reparto offensivo dell'Inter. Dal punto di vista puramente economico, il sacrificio di Lautaro consentirebbe ai nerazzurri di disporre della somma necessaria per la caccia a una prima punta (Scamacca?). L'incastro, al di là delle ipotesi, rimane in ogni caso molto difficile.

Napoli: Koulibaly pronto a firmare a vita

Inizio di 2022 magico per Kalidou Koulibaly che con il suo Senegal ha centrato un duplice, fantastico obiettivo: il trionfo in Coppa d'Africa (il primo nella storia della Nazionale) e la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore centrale sarebbe pronto a firmare un rinnovo a vita con il Napoli: l'attuale accordo che lo lega al club azzurro scade nel 2023 (ingaggio di 6 milioni netti a stagione).

La nostra opinione. Con l'addio di Insigne, la fascia da capitano del Napoli passerà senza ombra di dubbio sul braccio di Koulibaly e questo potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo per il giocatore, per continuare la sua avventura in maglia azzurra e provare a vincere quello Scudetto che in città attendono da tanto, troppo tempo. Tra il dire e il fare c'è di mezzo...la trattativa con Aurelio De Laurentiis.

Milan: Leao pronto a prolungare fino al 2026

Si parla di rinnovi anche in casa Milan e i riflettori sono puntati su Rafael Leao. Secondo Tuttosport, il portoghese sarebbe ormai in procinto di prolungare fino al 2026 il suo contratto con il club rossonero con ingaggio da 4 milioni di euro (a salire) a stagione. Prima di mettere tutto nero su bianco, però, c'è da risolvere la grana Sporting Lisbona: Leao e il Lille sono stati condannati al pagamento di 20 milioni di euro in relazione alla nota vicenda che portò il giocatore a risolvere il contratto con lo Sporting per giusta causa e ad accordarsi con i francesi.

La nostra opinione. Leao è al momento al centro del progetto tecnico del Milan e il rinnovo, considerata anche la sua giovane età, appare la scelta più logica sia per il club che per lui. E dal canto suo Leao non sembra avere affatto intenzione di cambiare aria.

Conte: "Ferguson mi voleva allo United quando ero alla Juve"

Calciomercato Allegri: "Avevo già firmato col Real. Poi mi ha chiamato la Juve" 20 ORE FA