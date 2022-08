Ad

Dal punto di vista economico, una maxi operazione come questa prevede una serie di incastri non certo semplici da trovare a 6 giorni dalla fine del mercato. Partiamo dall'ingaggio di CR7, che allo United guadagna 23,5 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio decisamente fuori portata per le casse del Napoli, ma a pagarlo (almeno per tre quarti) sarebbero i Red Devils, ben contenti di congedarsi dal portoghese per accogliere Victor Osimhen. Per il nigeriano, oltre a un ingaggio da 10 milioni di sterline, sarebbero pronti 100 milioni per il cartellino, pagabili in tre esercizi.

Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus - Stagione 2019-20 Credit Foto Getty Images

Ronaldo al Napoli: perché sì

Sostanzialmente per due motivi, uno tecnico e l'altro di natura ambientale. Partiamo da quest'ultimo: Cristiano Ronaldo al Maradona porterebbe entusiasmo e adrenalina, oltre ad accrescere ulteriormente le ambizioni della squadra di Spalletti. Dal punto di vista tecnico, inoltre, nonostante CR7 non sia certamente al top della carriera (gli anni passano anche per lui), stiamo parlando di un giocatore che la passata stagione ha segnato 24 gol in 38 partite con il Manchester United (18 in 30 presenze in Premier League). Tradotto: Ronaldo è ancora in grado di fare la differenza in Serie A.

Ronaldo al Napoli: perché no

Il mercato 2022 di De Laurentiis è stato per certi versi rivoluzionario. Sono partiti Insigne, Koulibaly, Mertens e Ospina, e Fabian Ruiz ha le valigie pronte. La squadra, insomma, ha cambiato pelle e ha dimostrato nelle prime due giornate di campionato di essere già sulla buona strada in termini di qualità del gioco, affiatamento e compattezza. Ma è anche vero che Spalletti dovrà lavorare ancora molto per trovare i giusti equilibri tra vecchia e nuova guardia: ritrovarsi nello spogliatoio una personalità ingombrante come Ronaldo a fine mercato potrebbe rappresentare anche un problema difficile da gestire, non solo un'opportunità. Senza considerare che Osimhen rappresenta un valore aggiunto e la sua volontà è quella di rimanere almeno un altro anno a Napoli per giocare la Champions da protagonista.

