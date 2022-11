In questi giorni è uscita una nuova biografia su Cristiano Ronaldo dal titolo, al momento solo in francese. Subito ha fatto parlare della stella portoghese, abituata a stare al centro dell’attenzione., l’autore, ha intervistato nove volte il calciatore. Da qui il materiale per scrivere il libro. Il passaggio più interessante, anche considerato che ci stiamo avvicinando alla finestra invernale di calciomercato, riguarda i pensieri di CR7 sul. Era il, lui giocava ancora nella. Stando a quanto scrive Marchand, se avesse ricevuto un’offerta dai francesi, avrebbe accettato. “”, questo avrebbe riferito l’attaccante allo scrittore durante un pasto insieme, nel quale gli ha confessato che negli anni in bianconero quando aveva giorni liberi spesso si recava nella capitale transalpina. Sul libro si legge poi che Ronaldo era certo che se si fosse trasferito a Parigi, i tifosi suoi connazionali della zona avrebbero riempito il Parc des Princes: “”. Tuttavia, era il 2019 e non c’è stata alcuna trattativa. Nel mentre Lionel Messi ha raggiunto Neymar jr e Kylian Mbappé nell’estate 2021. Qualche giorno più tardi, invece, Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United . Ora però non è felice ed è possibile che stia pensando a cambiare maglia già a gennaio.

Nel 2019 l’offerta del PSG non è giunta sul tavolo di Cristiano Ronaldo. Probabilmente nemmeno negli anni successivi. Ora lo spiraglio c’è. Il portoghese, infatti, non è contento perché è sceso in campo appena 1051 minuti in 16 presenze tra Premier League edcon 3 gol e 2 assist. Titolare quasi soltanto il giovedì in Europa, è diventato un problema nello spogliatoio dei Red Devils per la diversità di vedute con l’allenatore. La panchina nel derby contro il City ha peggiorato le cose, la rottura è diventata evidente in mondovisione durante il match casalingo contro il Tottenham, dove si è rifiutato di entrare ed ha abbandonato il campo . Messo fuori rosa, ha saltato la trasferta contro il Chelsea, poi è tornato in gruppo ed ha giocato le ultime due, una persino da capitano. Non è chiara la sua posizione nel club, se sia parte ancora del progetto. Se avesse un’occasione per trasferirsi altrove, però, difficilmente la rifiuterebbe. In estate ha provato a bussare a tante porte, nessuno lo ha accolto. Vuole giocare lae rivincerla, e così rimettersi in fila per il Pallone d’Oro. Il sogno si chiama proprio. Consarebbe un attacco indescrivibile. Tuttavia, ha 38 anni e non sembra più da tempo il goleador che ha trascinato il Real Madrid. L’affare potrebbe quindi essere complicato. I parigini sono forse l’unico club a cui non peserebbe un altro ingaggio monstre come il suo. Ma la strategia di, il direttore sportivo, è in contrasto con le spese folli. Lui vuole, inoltre, valorizzare i giovani. Sarebbe quindi una contraddizione il trasferimento di CR7 al PSG di questi tempi. Lo scenario potrebbe cambiare solo se i rapporti tra la società edegenerassero. A quel punto i francesi potrebbero virare su una nuova superstar.