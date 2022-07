Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United di essere ceduto già durante questa sessione di calciomercato. La clamorosa indiscrezione rimbalza dall'Inghilterra, precisamente dal Times. CR7 , che vorrebbe giocare in una squadra che disputi la prossima Champions League, avrebbe espressamente chiesto ai Red Devils di accettare eventuali offerte soddisfacenti per il suo acquisto. Per il 37enne portoghese si tratterebbe del secondo, clamoroso cambio di maglia nell'arco di due estati.

Ad

Nell'agosto 2021, infatti, lasciò la Juventus negli ultimi giorni di mercato proprio per trasferirsi allo United per un matrimonio bis che, dati alla mano, non ha dato i frutti sperati. Nonostante Ronaldo abbia portato in dote un bottino di 24 gol in 38 partite ufficiali, infatti, il Manchester United ha centrato un misero sesto posto in Premier League e non è andato oltre gli ottavi di finale in Champions League.

Calciomercato Tudor al Marsiglia, è fatta: pronto un contratto di 2 anni 2 ORE FA

Cristiano Ronaldo Junior segna e imita papà CR7

Calciomercato Mkhitaryan: "All'Inter per lasciare il segno, voglio lo scudetto" 2 ORE FA