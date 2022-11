Il futuro di Cristiano Ronaldo è in Arabia Saudita , precisamente all'Al Nassr. Il 37enne fuoriclasse portoghese, che ha appena rescisso il contratto che lo legava al Manchester United e che attualmente è impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali di Qatar 2022 , sarebbe infatti vicinissimo a firmare un contratto di due anni e mezzo con il club saudita: lo rivela il quotidiano spagnolo Marca secondo cui per CR7 sarebbe prontocomprensivi di accordi pubblicitari e sponsorizzazioni. Marca spiega che l'offerta dell'Al Nassr è fuori portata sia per i top club europei, sia per l'MLS, motivo per il quale Ronaldo compenserebbe con un ingaggio faraonico la prospettiva di giocare in un calcio non certo di primo livello dal punto di vista tecnico.