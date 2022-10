Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ronaldo-United verso l'addio: CR7, futuro in MLS?

Sui tabloid inglesi tiene banco - e non può essere altrimenti - il caso Ronaldo e i suoi rapporti sempre più tesi con il Manchester United. Dopo la decisione del club di mettere fuori squadra CR7 per la sfida di Stamford Bridge pareggiata 1-1 contro il Chelsea, è evidente in casa Red Devils la necessità di non trascinare troppo a lungo una situazione come questa. Al momento lo scenario più probabile prevede la separazione a gennaio dopo i Mondiali. Da un lato Ronaldo sembra intenzionato a siglare una sorta di armistizio per prepararsi al meglio in vista dei Campionati del mondo, dall'altro il club inglese si starebbe già muovendo per una cessione durante la prossima finestra di mercato. Ma dove potrà proseguire la carriera di Ronaldo? L'ipotesi più verosimile sembra essere l'MLS: secondo il Mirror, l'Inter Miami di David Beckham avrebbe già individuato nel portoghese l'ideale sostituto di Higuain.

La nostra opinione. Il divorzio tra Ronaldo e lo United pare ormai scontato: l'espressione di Ten Hag, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea, lasciava intendere molto del clima che si respira. Impensabile, infatti, che il club possa gestire una polveriera simile fino a giugno. Il contratto di CR7 scade nel 2023, ma la sensazione è che - stando così le cose - entrambe le parti cercheranno una via d'uscita anticipata.

Atalanta: tesoro Koopmeiners

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Atalanta su Teun Koopmeiners: per il 24enne centrocampista olandese, che il quotidiano milanese definisce 'totale', il club bergamasco sborsò 14 milioni un anno fa prelevandolo dall'Az Alkmaar. Oggi, a distanza di poco più di 12 mesi, il valore del giocatore si è praticamente triplicato: il Mondiale e la seconda parte di stagione diranno se, la prossima estate, la Dea avrà la possibilità di mettere a segno un'altra super plusvalenza.

La nostra opinione. Arrivato in punta di piedi, Koopmeiners si è imposto a suon di assist, gol e prestazioni eccezionali. Pedina ormai inamovibile per Gasperini, l'olandese è il classicio giocatore in grado di ricoprire più ruoli e di cambiare pelle durante la partita. Per ora la Dea e i suoi tifosi se lo godono, in attesa di capire cosa succederà a giugno 2023: avanti di questo passo, non è difficile ipotizzare che qualcuno busserà alla porta dell'Atalanta.

La Roma mette gli occhi su Mudryk, ma c'è l'Arsenal

Myhhaylo Mudryk, 21enne attaccante ucraino dello Shakhtar Donetsk, piace a club di mezza Europa e tra questi anche alla Roma. Secondo il Daily Mail, tuttavia, in pole position per il giocatore - valutato 45 milioni di euro - ci sarebbe l'Arsenal.

La nostra opinione. Qui il quadro sembra abbastanza chiaro: Mudryk sarebbe un colpo molto interessante per la Roma e per l'intera Serie A, ma per un club italiano competere con un'eventuale offerta proveniente dalla Premer League sarebbe molto difficile, se non impossibile.

