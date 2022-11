Ad

Le parole di Cristiano Ronaldo

Dopo le conversazioni avute con il Manchester United, abbiamo concordato, di comune accordo, di terminare il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, amore che non cambierà mai. Tuttavia, era il momento giusto per me per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro. [il messaggio di Cristiano Ronaldo]

Cristiano Ronaldo lascia così lo United dopo aver collezionato solo 16 presenze in stagione tra Premier League e Europa League, spalmate in 1051 minuti complessivi. Per lui un misero bottino di tre reti: due in Europa League allo Sheriff, e solo uno in Premier League all'Everton.

