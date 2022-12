Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CR7 smentisce accordo con l'Al Nassr

Escluso a sorpresa dalla formazione titolare del Portogallo negli ottavi del Mondiale stravinti dai lusitani contro la Svizzera, Cristiano Ronaldo è entrato in campo solamente al 74'. Al fischio finale l'ormai ex giocatore del Manchester United non è rimasto in campo a festeggiare con i connazionali, ma è subito rientrato negli spogliatoi. Poi, uscendo dallo stadio, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in mixed zone sul suo futuro, riportate da Record: il capitano del Portogallo ha chiarito di non aver ancora trovato un accordo definitivo per il suo passaggio all'Al Nassr: "No, non è vero", le poche parole.

La nostra opinione: nella serata in cui il suo sostituto (uno scatenato Goncalo Ramos) fa tripletta e diventa l'eroe nazionale, Cristiano si è accomodato in panchina dopo 31 partite consecutive in campo tra Mondiali ed Europei. Un match che può segnare il punto di non ritorno della carriera del 5 volte Pallone d'Oro a cui sono stati offerti 120 milioni a stagione più sponsor dal club saudita. CR non è convinto evidentemente di "isolarsi" in una Lega minore, ma vuole ancora fare la differenza in Champions League.

Real Madrid, fatta per Endrick

L'arrivo di Endrick al Real Madrid è ormai imminente. Come riportato da Marca, l'entourage del talento del Palmeiras aveva chiarito che non avrebbe mai voluto vedere nella stessa squadra il brasiliano e Haaland, dato che in patria vengono considerati incompatibili. I Blancos hanno fatto presente agli agenti del classe 2006 che non hanno intenzione di acquistare il norvegese, sia per i troppi infortuni patiti in stagione, sia soprattutto per l'altro stipendio che percepisce. Strada spianata dunque per Endrick: il Real Madrid continua a muoversi per chiudere ad una cifra intorno ai 60 milioni di euro (per un pacchetto totale di 72).

La nostra opinione: sulle tracce del 16enne brasiliano che ha sperato nella convocazione di Tite fino all’ultimo, ci sono tutte le big dal Real al Barcellona passando per il PSG, il Chelsea e il Manchester City.

