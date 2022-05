Gianluigi Donnarumma va avanti con il il Psg, ma non solo, sarà pure titolare inamovibile, stando alle indiscrezioni dell'Equipe. Il club dell'emiro del Qatar sembra aver preso una decisione definitiva sul futuro portiere, dopo una stagione che ha visto alternarsi Gigio e Keylor Navas tra i pali, situazione che non ha giovato a nessuno dei due. Anzi, è proprio dal 23enne azzurro e dal 35enne costaricano che è arrivato l'ultimatum ai vertici dei parigini, costringendoli a fare una scelta e proseguire con uno solo dei due a completo regime.

Dunque, nonostante una prima stagione complicata ai piedi della tour Eiffel, nella quale Donnarumma finora viaggia con una(il numero di presenze infatti equivale al numero di reti subite, 23), ricordato soprattutto per il clamoroso errore contro il Real Madrid che ha contribuito all'eliminaione agli ottavi di Champions League. E non è stata l'unica papera diin questa annata.

Lukaku: "Nessuno parli per me, starò zitto fino a fine stagione"

Alla base della scelta la carta d'identità: meglio puntare sul classe '99, che resta comunque uno dei migliori portieri in circolazione, poiché una stagione non può cancellare quanto di buono fatto vedere per tutto il resto della carriera. Decisione che metterebbe d'accordo entrambe le parti, dato che lo stesso Donnarumma aveva ribadito di voler restare a Parigi , ma senza condividere il posto con un altro dello stesso ruolo alla sua pari.