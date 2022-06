Ormai è fatta: Darwin Nunez può considerarsi un nuovo giocatore del Liverpool . Il 22enne attaccante uruguaiano, che nella stagione appena conclusa si è messo in luce con la maglia del Benfica segnando 34 gol in 41 partite ufficiali (6 in 10 gare di Champions), firmerà un contratto di 6 anni con il club inglese: nelle casse dei portoghesi finiranno 100 milioni di euro (80 di parte fissa più altri 20 di bonus). Per i Reds quello di Nunez è l'acquisto più costoso di sempre. Il giocatore, che in queste ore si sta dirigendo in Inghilterra, dovrebbe sostenere le visite mediche di rito nella giornata di lunedì prima di firmare il nuovo accordo che lo legherà al Liverpool fino al 2028.