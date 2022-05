Io penso che non dovrebbe esserci alternanza, il club farà delle scelte. Se rimarrò a Parigi? Certo che sì". In una lunga intervista concessa all'AFP, Ho un ottimo rapporto con Keylor - precisa Donnarumma -. Siamo due bravi ragazzi e abbiamo capito la situazione. È stata dura anche per lui, ma diciamo che ce la siamo cavata bene, con tutto il gruppo e soprattutto tra noi due". ". In una lunga intervista concessa all'AFP, Gianluigi Donnarumma parla senza troppi giri di parole del proprio futuro e auspica che il dualismo con Keylor Navas , che senza dubbio non lo ha aiutato alla sua prima annata parigina, non si ripeta il prossimo anno: "- precisa Donnarumma -.".

"Per questa stagione mi do un 7 in pagella"

"So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà, e non è stato facile perché nelle condizioni in cui ho vissuto non ho potuto rendere al massimo. Ma sono convinto di poter dare molto di più a questo club".

"L'eliminazione col Real Madrid? Non mi sento colpevole"

"Sappiamo com'è andata, il gol non era regolare, anche se avremmo potuto gestire meglio il resto della partita. Ora però dobbiamo guardare avanti, il passato è passato, non c'è niente che possiamo fare per tornare indietro. L'anno prossimo mostreremo a tutti chi siamo. Abbiamo i mezzi per vincere in Europa, ma non deve diventare un'ossessione. I risultati arriveranno".

