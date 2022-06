Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala e i no a tante squadre: l'Inter resta in pole

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni Paulo Dybala avrebbe rifiutato le avances, più o meno convinte, di Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia. L'Inter resta così la grandissima favorita per l'acquisto dell'ormai ex giocatore della Juventus.

La nostra opinione - Paulo Dybala e l'Inter sono promessi sposi già da tempo e la sensazione è che l'affare alla fine si farà. La società nerazzurra mette sul piatto un triennale da 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Da quando l'argentino e la Juventus hanno fatto sapere che il loro matrimonio non continuerà non sono arrivate offerte che stuzzicassero la Joya, nè dal punto di vista economico che da quello sportivo/tecnico. Magari ci vorrà un po' - l'Inter deve liberare spazio salariale - ma al momento è difficile pensare a un futuro diverso per il classe '93.

Anche Lukaku all'Inter? C'è il Bayern...

In queste settimane, Romelu Lukaku è uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato sui quotidiani. Se il colosso belga considera finita la sua avventura al Chelsea e tornerebbe di buon grado all'Inter, c'è un Bayern Monaco alla finestra che spaventa non poco i nerazzurri,

La nostra opinione - La luna di miele bis con il Chelsea è durata solamente un anno e ora Romelu Lukaku vorrebbe fare dietrofront. Il belga sogna il ritorno all'Inter, dove sarebbe disposto a tagliarsi il lauto stipendio pur di rivivere le sensazione dell'annata 2020/21. La società nerazzurra, però, vorrebbe prenderlo in prestito ed entro giugno, una soluzione non gradita a Londra. Gli inglesi hanno speso 115 milioni di euro per l'acquisto e pur essendo rassegnati all'addio hanno il desiderio di monetizzare. Il Bayern Monaco, che saluterà Robert Lewandowski, ha messo gli occhi sul belga. Se i bavaresi dovessero fare sul serio sarebbe molto dura vedere un Lukaku-bis a Milano, al di là della volontà del giocatore...

Milan, nuovo corso: ecco la lista della spesa

Con l'acquisto del Milan da parte di Redbird, i tifosi rossoneri sognano in grande e come succede sempre in questi casi hanno cominciato a circolare i nomi dei possibili nuovi acquisti. Tanti giovani, alcuni già affermati e altri in prospettiva, pescando sia dal nostro campionato che dall'estero.

La nostra opinione - Zaniolo è stato il primo grande nome accostato al Milan dopo l'acquisto di Redbird, con l'offerta di 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers. Ma non c'è solo lui. Restando in Serie A, l'altro giocatore che stuzzica è Gleison Bremer. All'estero di parla da tempo di Renato Sanches e per insistere sulla linea verde dei ventenni del Bruges Charles De Ketelaere e Noa Lang, con questo ultimo quasi promesso sposo ai rossoneri. Insomma, il progetto è ambizioso e gli attori in questione si stanno muovendo.

