Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/01) 10 ORE FA

City: ingaggio a doppia cifra per Dybala?

Secondo la Gazzetta dello Sport il Manchester City sarebbe pronto a fare uno scatto per Paulo Dybala proponendo all'argentino un contratto di 5 anni con ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Una mossa che metterebbeo fuori gioco sia la Juventus (7 milioni + bonus con contratto fino al 2025), sia l'Inter che propone al giocatore uno stipendio da 7,5 milioni più bonus con contratto fino al 2027.

La nostra opinione. L'imminente arrivo di Vlahovic ha inevitabilmente messo in secondo piano il caso Dybala, destinato prima o poi comunque a riaccendersi considerato il valore del giocatore e le tante squadre interessate a lui. Dybala era già sul punto di trasferirsi in Premier League nell'estate 2019, ma disse no allo United perché si sentiva al centro del progetto Juve. Due anni e mezzo dopo le prospettive per la Joya sembrano decisamente cambiate e la tentazione di essere allenato da Guardiola potrebbe rivelarsi irresistibile.

Inter senza freni: Scamacca e Frattesi i prossimi colpi?

Dopo avere messo a segno il colpo Gosens, l'Inter lavora anche in ottica futuro e punta le proprie attenzioni in casa Sassuolo: gli obiettivi sono Scamacca e Frattesi. Il primo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è considerato l'attaccante perfetto per completare il reparto e per costruire in casa il dopo Dzeko. Gli emiliani chiedono 40 milioni, ma l'Inter proverà a mettere in piedi un doppio affare che comprenda anche Frattesi, valutato 25 milioni dal Sassuolo e considerato perfetto per rinforzare il centrocampo di Inzaghi.

La nostra opinione. Appare evidente la volontà dell'Inter di muoversi in una duplice direzione: rinforzare la rosa in vista della seconda e decisiva parte di stagione (vedi Gosens e Caicedo) e allo stesso tempo lavorare a medio e lungo termine per aprire un ciclo. Attenzione anche ai rinnovi: una volta chiuso il mercato di gennaio sarà ufficializzato quello di Brozovic, poi si passerà a Skriniar. Marotta ha le idee molto chiare.

Gianluca Scamacca in azione durante Sassuolo-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Milan su Thiaw: lo Schalke chiede 10 milioni

Milan sempre impegnato nella ricerca di un difensore centrale. Rimane vivo l'interesse per Malick Thiaw, 20enne tedesco dello Schalke 04 e della Germania Under 21. I rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta da 6,5 milioni di euro, lo Schalke però ne chiede 10.

La nostra opinione. Al netto dell'arrivo di Lazetic, il mercato di gennaio conferma la linea del Milan: niente spese folli e volontà di inserire giovani di prospettiva. Per competere ad alti livelli e fare uno step ulteriore, tuttavia, servirà un campio di passo (e di budget) in estate.

Colpo Gosens per l'Inter, anche il Liverpool su Dybala

Calciomercato Inter, fatta anche per Caicedo: giovedì le visite 11 ORE FA