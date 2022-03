Secondo i più ottimisti il rinvio del summit tra la Juventus e Jorge Antun , l'agente di Paulo Dybala, per discutere del rinnovo di contratto dell'argentino è semplicemente frutto della decisione del club di pensare solo al campo nella fase cruciale della stagione. Secondo i più pessimisti, invece, il gelo tra le parti sarebbe un chiaro indizio di una rottura sempre più vicina . Secondo la Gazzetta dello Sport, ad esempio, Dybala è sempre più convinto che la Juve non voglia firmare il prolungamento del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Quel che è certo è che l'offerta presentata alla Joya non può che definirsi al ribasso: dall'intesa raggiunta lo scorso ottobre (8 milioni + 2 di bonus) si è passati a una possibile proposta di 7 milioni + bonus per tre stagioni (anziché quattro). In attesa di capire quali saranno gli sviluppi di questa trattativa molto complessa, guardiamo oltre e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la prossima squadra di Dybala in caso di fumata nera con la Juventus

L'Inter ci prova

Lo stallo tra Dybala e la Juve non passa inosservato sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda la Serie A, in realtà, c'è solo una squadra che sembra avere le carte in regola per arrivare all'argentino ed è l'Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta economicamente molto simile a quella dei bianconeri (circa 7,5 milioni a stagione) ma a fronte di un contratto più lungo (quattro anni) che potrebbe ingolosire l'argentino.

Attenzione a Barcellona e Atletico Madrid

Dybala piace molto anche in Spagna e in particolare a Barcellona e Atletico Madrid. Partiamo dai Colchoneros: non è un segreto che Diego Simeone sia calcisticamente innamorato dell'argentino e, secondo i media spagnoli, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto con l'entourage del giocatore per capire se ci sono gli estremi per portarlo a Madrid a fine stagione. Resta valida anche la pista che porta a Barcellona: i blaugrana vorrebbero mettere a segno un grosso colpo di mercato in estate e Dybala è il profilo del giocatore in grado di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi.

Il fronte Premier League

La squadra che con maggiore insistenza viene accostata a Dybala è il Tottenham, per ovvi motivi: Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus ora trasferitosi agli Spurs, conosce benissimo il giocatore e potrebbe avere un canale preferenziale per convincerlo a trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Un binomio, quello tra il tecnico salentino e la Joya, che intriga molto anche se sulla carta la Premier League non sembra il campionato più adatto per esaltare le caratteristiche di Dybala. Più fredda, ma da non sottovalutare, la pista che conduce al Manchester City di Pep Guardiola: non è un segreto che il tecnico spagnolo sia alla ricerca di un attaccante in grado di fare la differenza negli ultimi 16 metri. Dybala fa al caso suo?

