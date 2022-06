si registra una brusca frenata per la trattativa tra l'argentino ex Juventus e l'Inter. Il nodo è proprio l'ingaggio della punta belga che costringe i nerazzurri a dover sacrificare un attaccante prima di sborsare altri soldi per assicurarsi 'la Joya'. Questa situazione di stallo completo potrebbe favorire il Milan che sta cercando un uomo proprio in quella posizione di campo e, come riporta il Corriere della Sera, alcuni manager del gruppo Elliott avrebbero avuto dei colloqui telefonici con l’entourage di Dybala per capire la fattibilità dell'operazione. Ad ora, quindi, solo un sondaggio e nessuna trattativa in corso con l'Inter che rimane in vantaggio sul giocatore che, però, non vuole aspettare all'infinito. Proprio quando sembrava tutto apparecchiato per il super tridente Lautaro Martinez-Romelu Lukaku-Paulo Dybala Il nodo è proprio l'ingaggio della punta belga che costringe i nerazzurri a dover sacrificare un attaccante prima di sborsare altri soldi per assicurarsi ''.che sta cercando un uomo proprio in quella posizione di campo e, come riporta ilcondi Dybala per capire la fattibilità dell'operazione. Ad ora, quindi,con l'Inter che rimane in vantaggio sul giocatore che, però, non vuole aspettare all'infinito.

È probabile che, nei prossimi giorni, Beppe Marotta incontri l'intermediario Fabrizio De Vecchi anche per cercare di abbassare le pretese economiche del procuratore e del calciatore. In caso di mancato accordo, l'affare salterebbe e, solo a quel punto, entrerebbe in scena il Milan con Paolo Maldini e Frederic Massara anche se è tutta da vedere la fattibilità dell'operazione in quanto, anche i rossoneri, chiederanno costi più che contenuti per chiudere positivamente la trattativa.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

