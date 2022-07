Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala, tutto fermo: si allenerà da solo

Paulo Dybala ha finito le vacanze (e le opzioni). L’argentino è atteso a Torino, ma per il momento non ci sono ancora agganci di mercato concreti e quindi, secondo quanto riporta la Gazzetta Sportiva, la Joya dovrà fare allenamenti in solitaria. In casa ha una palestra attrezzatissima, quindi potrà quantomeno iniziare la preparazione fisica, non avendo una squadra e quindi un campo per curare la parte tecnica e la tattica. Nel frattempo, sfumata l’Inter, l’argentino aspetta che qualcuno si muova: il Milan sembrava interessato, ma ci sarebbero anche la Roma e il Napoli.

La nostra opinione: se il problema alla Juventus era quello di trovare un accordo economico che fosse proporzionato alle esigenze di rosa del club, non tira una bella aria, perché la Juve ha rinunciato a presentare un’offerta al ribasso per non sminuire l’attaccante e non mancargli di rispetto, ma se la Vecchia Signora era in queste condizioni difficilmente Napoli e Roma potranno soddisfare pretese troppo alte (e infatt Giuntoli l’ha definita utopia). Il Milan è forse l’unica squadra che, forte delle casse vitaminizzate dalla vittoria dello Scudetto, può permettersi un ingaggio oneroso, ma bisogna vedere quale sia il reale interesse del club, perché finora gli approcci sono stati piuttosto tiepidi. E nel frattempo Dybala perde tempo, rischia di arrivare al secondo weekend di agosto in ritardo di preparazione e con la necessità quindi di “rincorrere” e di doversi guadagnare il posto. Di nuovo.

Juve-Zaniolo, lombalgia tattica per la cessione in arrivo?

Tuttosport torna sulla trattativa tra la Roma e la Juventus per la cessione di Zaniolo. L’attaccante, nel frattempo, era a Trigoria insieme al resto dei giallorossi, ma ha guardato l’amichevole della squadra dalla tribuna, ufficialmente per lombalgia. Il quotidiano asserisce che in realtà fosse una scusa per cedere il giocatore alla Juventus “come nuovo” e in tempi brevi.

La nostra opinione: questa storia comincia a diventare un po’ stucchevole. Se ne parla ormai da diverse settimane, eppure non sembrano esserci progressi. Alla Roma non piacciono né le contropartite tecniche proposte dal club torinese e nemmeno le offerte economiche sembrano gradite, eppure il giocatore ha virtualmente appeso al petto un cartello che recita “Voglio andare alla Juventus”. Il fatto che venga tenuto a riposo potrebbe essere un piccolo segnale di svolta, però prima o poi se ne dovrà uscire, anche perché il campionato inizia presto, le squadre hanno già iniziato la preparazione ed è fondamentale lavorare tutti insieme per creare l’amalgama.

Napoli, De Laurentiis deve sbloccare il mercato

Tutto impantanato in casa Napoli: al momento tiene banco la questione del possibile addio di Kalidou Koulibaly, ma si spera che la situazione si sblocchi. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, è atteso nel ritiro in Trentino più o meno in cntemporanea con quello di De Laurentiis, che parlerà di rinnovo con lui e altri, come Meret per esempio. Ma ci sono anche Demme e Politano, che hanno chiesto di andare via.

La nostra opinione: La questione Koulibaly sembra essere davvero complessa, perciò De Laurentiis dovrà lavorare di diplomazia per riuscire a trattenerlo, visto che ha anche delle offerte importanti. Per il resto, al di là dei rinnovi, dovrà sicuramente concordare le uscite, perché altrimenti non si può pensare a nessun nuovo rinforzo e Spalletti potrebbe non gradire l’idea di impostare il lavoro per la stagione su una rosa incompleta.

