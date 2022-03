Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Salah e la suggestione Juve: cosa c'è di vero? Inglesi scettici 17 ORE FA

Juve-Salah: sondaggio

La Gazzetta dello Sport, dopo l’anticipazione online di ieri, insiste su questa traccia. La rosea sottolinea come l’egiziano non abbia ancora rinnovato un contratto in scadenza nel 2023. Viene riportato un primo sondaggio dei bianconeri sulla questione, così come quanto tatticamente completerebbe il tridente con Chiesa e Vlahovic. L’operazione però è difficile per i costi di ingaggio.

La nostra opinione. Non è che è difficile... E’ impossibile. La Juventus ha palesemente fissato il nuovo tetto d’ingaggi a 7 milioni, quelli di Vlahovic. Salah ne prende 11 adesso e non sta rinnovando a Liverpool perché ne vuole di più. Come possono incontrarsi queste due strade? Dai, suvvia. Più che un’opinione, la nostra è una sentenza: classico fantamercato da pausa delle nazionali.

L’Inter ci prova per Dybala

Notizia che c’è sulla Gazzetta, su Tuttosport, sul Corriere. Marotta torna alla carica per Dybala, giocatore che potrebbe incastrarsi perfettamente in un gioco di bilanci e di possibilità tecniche. Dal lato tattico, in campo, una pedina perfetta nello schieramento di Inzaghi. Dal lato societario un parametro zero che potrebbe rendere decisamente leggera un’eventuale partenza di Lautaro. La cessione di Martinez porterebbe dei soldi e Dybala a zero sarebbe ulteriormente perfetto per il bilancio. Queste le tesi sui quotidiani,

La nostra opinione. Qui si che c’è del senso. Per altro in passato Marotta aveva pubblicamente parlato di un tentativo doveroso per un giocatore come Dybala. Sarebbe un’operazione alla Marotta, i classici “due piccioni con una fava”, ovvero migliorare il bilancio e allo stesso tempo non perderci qualitativamente in campo, anzi, forse guadagnarci. Insomma, pista plausibile, da tenere d’occhio.

Napoli, quanti nomi: piace De Ketelaere e non solo

Doppia pagina a 14-15 sul CorSport per il Napoli, con Giuntoli alla caccia di tanti nomi. Su tutti De Ketelaere, ma anche Lang del Bruges, Sinisterra del Feyenoord e non solo. Uno scouting di giovani talenti in giro per i campionati “minori” dove le italiane possono ancora scovare a prezzi accessibili. Attenzione dunque a questi nomi, su cui il Napoli sta lavorando per il post Insigne e Mertens.

La nostra opinione. Corretto per il Napoli provare ad andare a scovare questo tipo di profili. Impossibile sedersi economicamente ad altri tavoli, con il fatturato del club per altro in discesa, come dimostrato dalla Football Money League di Deloitte dove il Napoli è uscito dalle Top 20 europee. Giuntoli ha dimostrato di saper comprare benissimo. Vedremo.

Pochettino: "Rosico ancora per Real-PSG, faccio fatica a dormire"

Calciomercato Rottura Icardi-Psg: Roma e Premier League alla finestra? 17 ORE FA