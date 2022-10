Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"Juve all'inferno": l'eliminazione in edicola

La stampa sportiva italiana dedica spazio all'eliminazione della Juventus ai gironi di Champions dopo il 4-3 in casa del Benfica ( QUI LE PAGELLE ). I titoli sono catastrofici: si va da "Juve all'inferno" del Corriere dello Sport a "Juve troppo tardi" della Gazzetta dello Sport, riferito alla reazione bianconera solo nel finale al Da Luz, fino a "Chi paga i danni?" di Tuttosport. Il quotidiano torinese insiste sui 25 milioni di introiti mancati a dispetto del monte ingaggi che tra allenatore e rosa raggiunge i 175.

La nostra opinione: l’uscita di scena della Juve oltre che rompere una striscia aperta di partecipazioni agli ottavi di finale di Champions League che durava da 8 edizioni consecutive, rappresenta una pessima notizia dal punto di vista finanziario: oltre ai premi UEFA bisogna aggiungere le ulteriori perdite legate a diritti tv, d'immagine e pubblicità. Una cifra importantissima quantificabile nell’ordine di 30 milioni di euro. Con un bilancio che si è chiuso con un rosso da 250 milioni i ricavi Uefa potevano essere una risorsa preziosa ed è anche per questo che ora l’obiettivo è almeno provare a qualificarsi in Europa League.

E Di Maria sogna il Rosario (e l'Argentina)

Angel Di Maria ha confermato, ai canali ufficiali della CONMEBOL, l'intenzione di tornare al Rosario Central per chiudere la propria carriera da calciatore. La federazione calcistica sudamericana, nei minuti in cui la Juventus veniva eliminata dalla Champions, ha postato il video con le parole rilasciate dal Fideo al connazionale Ezequiel Lavezzi: "Mi piacerebbe tornare al Rosario. So che è difficile... Ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli in Argentina è venire a giocare in Europa, il mio è quello di tornare un giorno a vestire la maglia del Rosario Central. E' la realtà, l'ho sempre detto. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe".

La nostra opinione: il feeling tra il centrocampista argentino, Angel Di Maria, e i tifosi juventini non è mai scoppiato: il club bianconero lo ha acquistato quest'estate per 12 milioni di euro dal PSG, ma il Fideo non ha mai nascosto il sogno di tornare in Argentina già dalla prossima stagione. Ribadirlo la sera dell'eliminazione dalla Champions della "sua" squadra è una caduta di stile imperdonabile.

Allegri: "Juventus fuori ai gironi? Non è un fallimento"

