A Parigi l’argentino è stato messo fuori rosa dal nuovo tecnico, Christophe Galtier. Quest’ultimo è stato schietto con lui ad inizio estate e in una conferenza stampa , circa un mese fa, ha affermato con sincerità che Maurito doveva cercare una soluzione migliore per la sua carriera, per ripartire dopo anni difficili.. A parte l’ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione, c’è stato ben poco. La scorsa stagione in Ligue 1 ha segnato solo 4 gol in 24 presenze, di cui la maggior parte da subentrato. In tutto ha segnato 38 gol in 92 presenze in 3 anni (escluso questo). I minuti giocati sono solo 5194, una media di 56 minuti a partita. E’ stato quindi poco più di una riserva con qualsiasi allenatore, in una squadra sempre piena di giocatori di altissimo livello. In doppia cifra ci è andato solo nel 2019/20 con Thomas Tuchel in panchina. Icardi oggi è un lontano parente di quello che aveva salutato l’Italia. Tuttavia, ha 29 anni e ancora il tempo per ritrovarsi e tornare un goleador.