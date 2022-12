Forza Inter per sempre' durante una diretta Instagram di Cheddira, è un'ulteriore conferma del fatto che l'Inter è rimasta Se potessi non avrei alcun dubbio, tornerei all'Inter", le parole che sarebbero state pronunciate da Hakimi all'argentino. Achraf Hakimi non ha mai dimenticato l'Inter e, un giorno, spera di tornare a vestire i colori nerazzurri. Il video che ha fatto il giro sui social dopo la storica qualificazione del Marocco ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar , nel quale l'esterno marocchino urla '' durante una diretta Instagram di Cheddira, è un'ulteriore conferma del fatto che l'Inter è rimasta nel cuore di Hakimi . Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore del PSG avrebbe confidato il suo desiderio di tornare a Milano ad alcuni ex compagni interisti tra cui Lautaro Martinez, invitato di recente a Parigi ad assistere a una partita di Champions League: "", le parole che sarebbero state pronunciate da Hakimi all'argentino.

Suggestione o pista percorribile? Il precedente di Lukaku

Pensare che Hakimi possa tornare all'Inter la prossima estate è al momento puro Fantamercato. Il laterale marocchino rimpiange senza ombra di dubbio l'armonia che si respirava all'Inter e non va dimenticato che la sua cessione, nell'estate 2021, era stata dettata più dalla necessità di fare cassa che da una sua reale volontà di cambiare aria. Detto, questo, però, ci sono altri due dati di fatto innegabili. Il primo è che Hakimi non si trova affatto male al PSG, nonostante lo spogliatoio sia sempre piuttosto agitato: è titolare indiscusso e ha legato con Mbappé. Il secondo è di natura economica: è impensabile che il PSG, dopo avere speso oltre 60 milioni di euro per portare Hakimi a Parigi un anno e mezzo fa, se ne liberi rispedendolo al club dal quale l'ha acquistato.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il precedente Lukaku non deve ingannare: il valore dell'attaccante belga era calato dopo una stagione disastrosa al Chelsea, mentre quello di Hakimi (l'uomo simbolo del Marocco dei miracoli) è ulteriormente schizzato verso l'alto. Per l'Inter lavorare ai fianchi il PSG, quindi, somiglia molto a una missione impossibile.

