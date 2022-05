L'ipotesi più probabile - scrive il quotidiano milanese - è un contratto a gettone con ingaggio legato agli obiettivi personali e di squadra. Prima ipotesi: Zlatan riceverà un compenso per ogni singola partita giocata. Oppure potrà essere fissata una parte fissa simbolica e una parte variabile legata al numero di gol, al raggiungimento di una certa quota di gare giocate, o anche ai traguardi collettivi. Le norme in questo senso permettono ampia flessibilità, l’aspetto determinante è che l'obiettivo sportivo sia misurabile". Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di smettere. Dopo l'intervento al ginocchio , infatti, l'attaccante del Milan neo campione d'Italia non sembra intenzionato a chiudere la sua carriera nonostante i 40 anni superati da un pezzo (il prossimo 3 ottobre saranno 41). Secondo la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni Ibra e la dirigenza del club rossonero si siederanno intorno a un tavolo e valuteranno la situazione cercando di calibrare le mosse future . "- scrive il quotidiano milanese -".

Ad

L'anomalia della prossima stagione

Calciomercato Milan: Scamacca per il dopo Ibra? Lazio: idea Mertens 2 ORE FA

La Serie A 2022-23 partirà un po' prima del solito (squadra in campo già a Ferragosto) e si fermerà a metà novembre per lasciare spazio al Mondiale in Qatar per riprendere poi a gennaio. Ma fino alla pausa invernale si giocherà sempre tra mercoledì e domenica tenendo conto delle coppe europee e dei turni infrasettimanali di campionato. Rimane dunque da capire se l'accordo tra Ibrahimovic e il Milan scatterà subito (per intenderci dall'1 luglio) o solo quando il giocatore tornerà effettivamente a disposizione. Qualunque decisione non potrà prescindere dalla valutazione che lo stesso Ibrahimovic farà una volta tornato a calcare il campo di allenamento: se capirà che la condizione fisica non lo sosterrà più - sottolinea la Gazzetta dello Sport - sarà il primo a fare un passo indietro.

"Pioli is on fire": la festa-scudetto del Milan in 180"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/05) 16 ORE FA