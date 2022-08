Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Icardi fuori rosa, il Monza ci riprova

Mauro Icardi è finito fuori rosa al PSG: la parabola dell’argentino è sempre più discendente, quasi in picchiata, e anche il tentativo di offrirsi alla Juventus che una volta era quasi tentata è caduto nel vuoto. Per Tuttosport l’unica alternativa resta il Monza: è il solo club a essersi concretamente informato sull’attaccante e che ha le disponibilità economiche per poterlo ingaggiare.

La nostra opinione: il discorso su Icardi è trito e ritrito, più volte abbiamo sottolineato come certi atteggiamenti fuori dal campo non paghino e come certe figure ingombranti dell’entourage di un giocatore possano rovinargli la piazza anziché aiutarlo. Se poi ci mettiamo la carenza di risultati in campo, il quadro di difficoltà è dipinto chiaramente. Detto questo, la casa a Milano c’è ancora, Wanda ci abita con i figli, quindi Monza (che non dista molto dal capoluogo di regione) potrebbe essere una soluzione per Maurito, che ritroverebbe spazio da protagonista in una squadra di buon livello e con grandi ambizioni, e ricomincerebbe a vivere a tempo pieno con la famiglia. E il Monza nel colpaccio ci crede ancora e ci riproverà.

Rabiot-Manchester, frenata dopo l’incontro con la mamma-agente

A proposito di persone ingombranti nell’entourage di un giocatore, per la Gazzetta dello Sport la trattativa per il trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United si è bloccata. L’incontro tra la dirigenza della Juventus e i Red Devils sarebbe andato bene, ma questi ultimi avrebbero incassato un no da parte della mamma-agente del francese. Lo stop dell’operazione, ovviamente, è un ingranaggio fermo che blocca l’arrivo di Leandro Paredes dal PSG, per il quale servono 20 milioni che sarebbero dovuti arrivare proprio da questa trattativa.

La nostra opinione: anche se Tuttosport è ottimista sulla vicenda, dicendo che sono stati fatti passi avanti, noi non ne siamo così convinti. Sembrava infatti già tutto in dirittura d’arrivo, e invece poi ci si è arenati sul più bello. Sembra che comunque le trattative andranno avanti a ritmo serrato e anche per il giocatore la soluzione più giusta sarebbe accasarsi altrove: la Juventus ha fatto chiaramente capire di non essere interessata al rinnovo, il contratt scade l’anno prossimo e nel frattempo il giocatore rischia di svalutarsi ulteriormente: meglio approfittare dell’occasione offerta da un club che punta a rilanciarsi.

Napoli, in arrivo Giovanni Simeone

Il Corriere dello Sport è convinto che a breve arriverà l’annuncio: Giovanni Simeone passerà al Napoli. Mancherebbero infatti solo i dettagli e una firma di Aurelio De Laurentiis per fare in modo che il Cholito lunedì, anziché tifare gialloblù, si metta una sciarpa azzurra al collo in questa specie di scontro diretto di mercato.

La nostra opinione: se si riuscisse a chiudere subito, sarebbe comodo per tutti. Spalletti potrebbe iniziare a lavorare prima con un giocatore che piace a tanti e che ha dimostrato di essere in crescita. Il Napoli, nel contempo, sta facendo movimenti sul mercato che permetterebbero al tecnico di avere una rosa variegata, anche se ancora mancano dei pezzi. Di sicuro l’allenatore toscano non vede l’ora di poter contare su un organico più stabile per impostare il lavoro definitivo.

