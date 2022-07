Bayern Monaco e Barcellona per Robert Lewandowski prosegue. E con scenari sempre più clamorosi. Secondo numerose voci che rimbalzano in Germania in questi ultimi giorni, il club bavarese avrebbe puntato i piedi nei confronti dell'operazione di mercato non solo per La querelle trae Barcellona perprosegue. E con scenari sempre più clamorosi. Secondo numerose voci che rimbalzano in Germania in questi ultimi giorni, il club bavarese avrebbe puntato i piedi nei confronti dell'operazione di mercato non solo per l'atteggiamento dell'attaccante , legato da un ultimo anno di contratto coi tedeschi , ma anche per un motivo molto più grave e pressante.

Dalla Germania: "Il Bayern non si fida a cedere Lewandowski a rate al Barcellona perché teme che il club catalano fallisca"

Dalla Germania filtra invece il fatto che il Bayern non voglia in alcun modo cedere Lewandowski al Barcellona a rate, perché a Säbener Straße ci sarebbe il timore che il club catalano possa fallire nel giro di un paio d'anni. L'ammontare del trasferimento sarebbe di 50 milioni: per il Bayern, tutti subito (e senza contropartite), altrimenti non se ne farà nulla. D'altra parte, fanno ancora eco le parole di Uli Hoeneß, ex presidente andato recentemente in pensione ma rimasto nel consiglio d'amministrazione del clun: "Al Barcellona dicono di volere Lewandowski, ma sei mesi fa avevano debiti da 1,3 miliardi di euro. Devono proprio essere degli artisti della finanza, perché in Germania sarebbero stati dichiarati insolventi da molto tempo. Hanno davanti alla porta il giudice fallimentare e presentano un'offerta per la punta di diamante del Bayern...".

Nel frattempo, durante la conferenza di presentazione di Franck Kessié, il presidente del Barcellona Joan Laporta non ha certo rasserenato gli animi: "Al momento, con Kessié ed Christensen, i nostri acquisti si fermano qui. Ora dobbiamo cedere per ricominciare a fare operazioni in entrata".

