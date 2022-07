Il mercato 2022 per il Milan rischia di passare alla storia come quello delle trattative infinite. Dopo avere concluso con esito positivo l'operazione De Ketelaere (il giocatore è atteso lunedì a Milano) i rossoneri tornano ora a concentrarsi su altri obiettivi. A centrocampo il primo nome sulla lista è sempre quello di Renato Sanches e, come sottolinea Tuttosport, la situazione è ormai ben definita: il Milan ha da tempo trovato l'accordo con il Lille sulla base di 15 milioni di euro (bonus compresi) per il cartellino del giocatore che, tuttavia, attende una mossa del PSG . A Parigi Sanches ritroverebbe Galtier, l'allenatore che proprio al Lille lo ha rilanciato dopo le esperienze non particolarmente brillanti con il Bayern Monaco e con lo Swansea.

PSG fermo, deve pensare alle cessioni

Ad

Il PSG, dal canto suo, non sembra avere particolare fretta per chiudere l'operazione Sanches. Il club campione di Francia, come sottolinea Tuttosport, deve innanzitutto pensare alle cessioni, considerato che a centrocampo si registra un certo sovraffollamento. Sul piede di partenza ci sono in particolare Wijnaldum e Paredes: il primo è nel mirino della Roma, il secondo piace molto alla Juventus. Insomma: forte di questo temporaneo immobilismo del PSG e dell'accordo col Lille, il Milan non smette di sperare in Renato Sanches.

Calciomercato Martial-Juve, Kepa-Napoli e Miranchuk-Toro le piste calde 9 ORE FA

Milan, Origi è arrivato: ecco l'attaccante alle visite mediche

Calciomercato Juve, vice Vlahovic cercasi: da Morata a Depay, chi serve ad Allegri? 10 ORE FA