Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Milan su Diallo, senza fretta e senza follie

Calciomercato Cristiano Ronaldo offerto a Milan e Inter: secco no delle milanesi UN GIORNO FA

Per la Gazzetta dello Sport il Milan sta tentando di completare la rosa con gli ultimi nomi sulla lista degli acquisti. Non c’è fretta, però, così come non c’è la voglia di fare spese folli. Per Abdou Diallo, dunque,la trattativa si è un po’ fermata, ma con il PSG in fase di restauro i dialoghi potrebbero riprendere presto.

La nostra opinione: non avendo a disposizione un budget residuo infinito, il Milan fa bene a muoversi con cautela, visto che comunque la squadra è già abbastanza a posto. C’è ancora da sistemare qualche esubero, ma sostanzialmente i buchi sono soltanto due, al centro della difesa e a centrocampo, quindi è giusto non affrettare i tempi dato che non c’è urgenza.

Napoli, tentacoli ovunque: Navas, Raspadori e Ndombele

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli sia impegnato su più fronti. Da un lato si continua a trattare col Sassuolo per Raspadori, con il PSG per Keylor Navas, ma l’obiettivo più vicino al momento sarebbe Tanguy Ndombele, che è fuori dal progetto Tottenham e che troverebbe a breve lo spazio che lascerà Fabian Ruiz per andare al PSG.

La nostra opinione: ci sono un po’ di questioni aperte. Finché si tratta di un solo giocatore, la situazione è abbastanza lineare, ma quando diventano addirittura tre tutto si complica, sia per le sensazioni in spogliatoio, sia dal punto di vista dell’allenatore che deve lavorare con un quadro tutt’altro che stabile. La telenovela del portiere, poi, rischia di essere ulteriormente stabilizzante, anche perché per il momento Meret è il titolare, anche se potrebbe esserlo traquillamente Sirigu, ma se arrivasse Navas sarebbero tre galli nel pollaio, rischiando di complicare ulteriormente le cose.

Juve, giovani centrocampisti al bivio

Tuttosport si focalizza sulla situazione del centrocampo della Juventus, con tre giovani che si contendono il posto: Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Nicolò Rovella, giovani di belle speranze che però non potranno restare tutti e tre, perché lo spazio è poco. Rovella dunque è pronto a essere ceduto in prestito al Monza, per gli altri due invece dipende tutto dall’arrivo di Paredes (e quindi in definitiva dalla partenza di Rabiot) e da comesi evolverà l’infortunio di Pogba.

La nostra opinione: è sempre bello sapere che un club di quelli di alta fascia ha abbondanza tra i giovani italiani, perché vuol dire che si sta faticosamente cercando di ricreare un vivaio che farebbe molto comodo anche alla Nazionale. Giustamente, quando c’è sovrabbondanza di giocatori con più esperienza, ai giovani viene consentito di farsi le ossa in realtà più piccole, ma saranno comunque i prossimi 20 giorni circa a decidere l’immediato futuro di questi giocatori.

Conte: "Lite con Tuchel? E' stata divertente, se sei aggressivo..."

Calciomercato Depay-Juve sempre più vicini, Navas verso il Napoli IERI A 07:46