Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Anche il Milan su Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni

Calciomercato Cuadrado-Juventus: ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2023 21 ORE FA

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus rimane in pole position per Nicolò Zaniolo, reduce dalla tripletta in Conference League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Sul talento della Roma, tuttavia, si registra anche l'interesse del Milan: i giallorossi valutano il giocatore tra i 50 e i 60 milioni e, in caso di cambio di proprietà con l'avvento del fondo Investcorp, i rossoneri potrebbero pensare di investire quella somma. Zaniolo, dal canto suo, sta benissimo a Roma ma il suo contratto scade nel 2024: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vorrebbe un sensibile aumento di ingaggio (dai 2,2 milioni attuali ai 6 a stagione bonus compresi).

La nostra opinione. Per il Milan di oggi Zaniolo non è un obiettivo realistico e perseguibile, ma lo scenario potrebbe cambiare in maniera radicale con il passaggio di mano da parte di Elliott. Attenzione anche alle mosse della Roma: più passa il tempo e più il valore di Zaniolo, che ha il contratto in scadenza nel 2024, rischia di diminuire. In un modo o nell'altro, la sensazione è che l'estate 2022 sarà decisiva per il futuro del giocatore.

Lazio-Romagnoli: la firma dopo il match col Milan?

Arrivano conferme sul trasferimento di Alessio Romagnoli alla Lazio a fine stagione. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: il difensore, in scadenza di contratto con il Milan, avrebbe ormai raggiunto un accordo con i biancocelesti sulla base di un contratto di 5 anni con ingaggio da 3,5 milioni (bonus compresi). Romagnoli potrebbe mettere la firma sul suo nuovo contratto dopo Lazio-Milan, match di campionato in programma domenica prossima 24 aprile all'Olimpico.

La nostra opinione. Tifoso laziale fin da quando era bambino, Romagnoli potrebbe trovare nuovi stimoli nella capitale e tornare a recitare un ruolo da protagonista in Serie A. Sarri vede in lui uno dei punti fermi intorno a cui costruire la nuova Lazio. E questo è senza dubbio un ottimo punto di partenza.

Alessio Romagnoli in azione durante Milan-Lazio - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Milan: fari su Vojvoda

Milan protagonista in chiave mercato anche sulle pagine di Tuttosport. Il club rossonero avrebbe infatti messo gli occhi su Mergim Mërgim Vojvoda, 27enne difensore albanese naturalizzato kosovaro del Torino. Viene considerato l'ideale sostituto di Theo Hernandez a sinistra e di Calabria a destra.

La nostra opinione. La duttilità tattica è la qualità principale di Vojvoda, quella per la quale il Milan si sarebbe mosso con decisione. Avere un alter ego di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra rappresenterebbe un plus per i rossoneri. Allo stesso tempo Vojvoda ha dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio anche sulla corsia opposta. Non sarebbe un acquisto da urlo, ma certamente funzionale.

Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi

Calciomercato Mbappé-Zebra, l'indizio che fa impazzire gli juventini: ma cosa c'è dietro UN GIORNO FA