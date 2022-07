Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, occhi su Dybala

Se ne parla sulle pagine della Gazzetta e del Corriere dello Sport: rinnovati i contratti di Maldini e Massara, il mercato del Milan può finalmente decollare e la società rossonera vuole recuperare il tempo perduto. Nella lista degli obiettivi c'è anche Dybala, promesso sposo dell'Inter ma...

La nostra opinione - Il matrimonio tra Dybala e l'Inter sembra cosa fatta da settimane, con il corteggiamento iniziato da Marotta praticamente all'indomani della rottura con la Juventus. Il problema in casa nerazzurra è il sovraffollamento in attacco, ancor di più dopo l'arrivo di Lukaku. In attesa di sfoltire, l'argentino è in stand by a tempo indeterminato e il Milan vorrebbe approfittarne. I rossoneri offrirebbero meno dei 6 milioni di euro proposti dall'Inter e c'è chi parla anche di eventuali problemi di natura tattica. Detto che è più un ostacolo il primo dei due punti, dipende tutto da quanto durerà ancora questo limbo. Se l'Inter attenderà troppo, il Milan potrebbe davvero mettere a segno il colpaccio.

Juve: due arrivi se parte De Ligt

Il nome di De Ligt popola le pagine di tutti i quotidiani sportivi da giorni e le parole di Arrivabene hanno fatto tutto meno che scongiurare la sua partenza. Normale che la Juventus pensi già a un futuro senza di lui: arriveranno due giocatori, molto probabilmente dal nostro campionato.

La nostra opinione - I destini di Matthijs De Ligt e della Juventus sembrano sempre più lontani. L'offerta del Chelsea rimane "distante" da quanto richiesto dai bianconeri, ma i londinesi potrebbero davvero accelerare in maniera decisiva. Secondo quanto voluto da Allegri, i sostituti sarebbero due e preferibilmente già "pratichi" della Serie A. Due nomi su tutti: Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer. Più facile la strada per il primo, da battere la concorrenza dell'Inter sul secondo (ma occhio anche qui all'attendismo nerazzurro). Le alternative vengono da casa PSG: Kehrer e Kimpembe.

PSG-Scamacca, è quasi fatta

Notizia abbastanza fresca e in parte clamorosa: il PSG ha offerto 40 milioni più bonus per l'attaccante del Sassuolo, avvicinandosi molto alla richiesta di 50 milioni della società neroverde.

La nostra opinione - Anche qui si è parlato a lungo di un futuro alla Juventus o all'Inter per Gianluca Scamacca, ma sembra proprio che il suo futuro sarà in Francia. L'accelerazione dei parigini sembra essere quella decisiva e anche se la forbice dev'essere ancora chiusa la sensazione che manchi davvero poco a chiudere l'affare. Va capito che ruolo possa ritagliarsi l'attaccante italiano in una rosa che presenta un certo affollamento, nonchè quantità di talento, in attacco.

