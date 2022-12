Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Napoli, quanto piaci: dal Messico pronto un miliardo per il club

Primato con ampio margine in classifica, scelte di mercato perfette, gruppo squadra e ambiente societario mai così sereni. Il Napoli, che da oggi ha iniziato la sua full immersion di 10 giorni in Turchia nel ritiro di Antalya con l'obiettivo di muovere le gambe e ricaricare le batterie, piace e attira sempre più appassionati in tutto il mondo. A scuotere il mondo azzurro sarebbe inoltre arrivata, nelle ultime ore, una notizia piuttosto clamorosa: pronta per il club, per mano di un investitore messicano, un'offerta da poco meno di un miliardo di euro. Una proposta shock quella raccontata dal Corriere dello Sport, che potrebbe far vacillare un De Laurentiis da sempre convinto di voler proseguire nonostante le diverse manifestazioni di interesse, tra cui quelle dei fondi americani ingolositi dalla gestione virtuosa della società.

La nostra opinione: Un'offerta di questo tipo, se davvero sul piatto, è impossibile da prendere in considerazione e potrebbe proiettare sulla carta il Napoli verso nuovi orizzonti competitivi. Tuttavia, la reazione di un presidente vulcanico e sanguigno come De Laurentiis non è mai scontata, specialmente considerando quanto ora il suo gioiello sia perfetto sotto tutti i punti di vista. Chissà se l'eventuale vittoria dello scudetto può far cambiare idea al patron, proprio ora che anche la piazza sembra essere tutta dalla sua parte.

Il club intanto pensa ai rinforzi: obiettivo Ilic se parte Demme

Il ds del Napoli Giuntoli era stato chiaro sulla volontà di non fare operazioni a gennaio da parte del club, ma le opportunità per rinforzarsi sono sempre dietro l'angolo. Assodato dell'interesse per Frattesi, che è legato a un'eventuale uscita di Zielinski la prossima estate (scadenza 2024 e rinnovo difficile, ricorda Il Mattino), la società intanto valuta la possibilità di regalare a Spalletti un vice Lobotka affidabile. Demme non ha mai convinto il tecnico e può partire in caso di offerta soddisfacente: per sostituirlo c'è in pole Ilic, che il Verona valuta circa 25 milioni. I partenopei proveranno a sfruttare i buoni rapporti con il patron Setti per strapparlo in prestito con diritto di riscatto.+

La nostra opinione: Aggiustarsi senza stravolgersi. La strategia napoletana ha una sua precisa logica, ma il club resta come giusto che sia ben vigile sulle opportunità. Ilic non vale quella cifra, ma è un calciatore affidabile, futuribile (classe 2001) ma già pronto ad avere un impatto immediato per aiutare la squadra sui tre fronti in cui sarà impegnata da qui alla ripresa delle ostilità. Il nome è giusto, ma prenderlo non sarà facile...

Roma, scelto il dopo Karsdorp: tutto su Odriozola

José Mourinho ha scelto il sostituto di Karsdorp: è Alvaro Odriozola del Real Madrid, già comparso in Italia in una stagione più che positiva alla Fiorentina. Lo spagnolo è ai margini del Real Madrid di Ancelotti e potrebbe rilanciarsi nuovamente in Serie A: l'intermediario italiano Beppe Bozzo ha visitato trigoria nelle scorse ore e gettato le basi per la buona riuscita dell'affare. Si punta a chiudere in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

La nostra opinione: Giocatore interessante, già abituato al calcio italiano e inseribile con facilità nello scacchiere tattico giallorosso. Odriozola è una buona idea non troppo costosa, un profilo ideale per le strategie della Roma. Di certo, però, non si parla di un giocatore in grado di ribaltare del tutto una squadra in evidente difficoltà da tempo: ben vengano i rinforzi, ma lo spagnolo sposterà relativamente.

