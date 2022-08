L’Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad un nuovo tentativo: 60 milioni di euro più un giocatore gradito ad Inzaghi (verosimilmente un difensore per sostituirlo). Lo slovacco, pilastro della retroguardia nerazzurra, Il traguardo del calciomercato è sempre più vicino, le porte per le trattative in entrata e in uscita si stanno per chiudere. Eppure, c’è ancora tempo per alcuni movimenti e ciò che preoccupa di più i tifosi dell’ Inter , ma anche lo stesso Simone Inzaghi, è la situazione di Milan Skriniar . Secondo, ilsarebbe pronto ad un nuovo tentativo:(verosimilmente un difensore per sostituirlo). Lo slovacco, pilastro della retroguardia nerazzurra, è stato corteggiato a lungo in questi mesi dal club parigino , che però non ha ancora trovato l’offerta giusta per strapparlo via da Milano. Con così pochi giorni a disposizione, pare assurdo che Zhang possa decidere di cederlo, costringendo l’allenatore a reinventare la difesa in fretta e furia.

Cosa farà allora Zhang? Ammesso che un’uscita importante come quella di Skriniar a queste cifre farebbe felice l’economia dell’Inter, il n.1 non può fare un torto al suo allenatore e al popolo nerazzurro. Solo pochi giorni fa ha annunciato che non è sul mercato. Dunque rovinerebbe l’ambiente lanciando un segnale davvero preoccupante. L'Inter sembra invece intenzionata a fare il possibile per il rinnovo del difensore, che ora percepisce 4 milioni di euro a stagione ed ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Potrebbe ricevere un adeguamento fino a 6 milioni. Ma finchè non si chiuderà il calciomercato, difficilmente la sponda nerazzurra di Milano dormirà sonni tranquilli.

AL-KHELAIFI IRRITATO: "TANTO PRENDEREMO SKRINIAR A ZERO"

L'Equipe ha pure svelato alcuni retroscena della trattativa tra Inter e PSG per la cessione di Skriniar. Il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi sarebbe contrariato dall'opposizione a oltranza fatta dai nerazzurri e avrebbe fatto capire a Zhang che se dovesse continuare ad alzare il muro, il PSG acquisterebbe lo slovacco a parametro zero la prossima estate. Come anticipato, il difensore nerazzurro è in scadenza giugno 2023 e l'Inter spera nel rinnovo, per il quale c'era già un'intesa di massima. I francesi invece potrebbero fare un'offerta importante per convincere il giocatore a cambiare aria.

