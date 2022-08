tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi lesugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Nuovo pressing del Psg per Skriniar: l'Inter fa muro

Dopo un mese di silenzi, il Paris Saint-Germain sembra pronto a tornare alla carica per Milan Skriniar. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Luis Campos, il consigliere sportivo del presidente qatariota Al Khelaifi, sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto 60 milioni più 5 di bonus: cifra decisamente più consistente rispetto ai 50 milioni che l'Inter ha rifiutato a inizio luglio 2022. I nerazzurri avevano già fissato la base a 70 milioni, una somma cui si avvicina davvero molto la nuova offerta del club parigino, ma le tempistiche sono diventate troppo ristrette e il muro interista resta solido. Troppo grande l'importanza di Skriniar nel gioco di mister Inzaghi e nello spogliatoio: tutto confermato da un summit di ieri tra il Presidente Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Al Psg non resta che un'unica via: quella dell'offerta monstre, irrinunciabile. Dal canto suo, il difensore slovacco vorrebbe uscire da una situazione di stallo, in cui ha già comunque trovato l'accordo di massima col Psg - quinquennale a circa 8 milioni di euro l'anno, il triplo dei 2.8 che percepirebbe in nerazzurro fino al 2023 - ma non ha mai forzato la mano per lasciare Milano, consapevole della sua centralità nel progetto tecnico interista. Skriniar è però diventato un vero e proprio pallino di Christophe Galtier, nuovo tecnico del club parigino, per la sua nuova difesa a tre e le possibilità di spesa di Al Khelaifi sono ormai note a tutti. C'è poi il diktat presidenziale nerazzurro di chiudere questo mercato con un utile di circa 60 milioni, ma nel summit di ieri Zhang avrebbe dato il suo assenso al posticipare la vendita di un big: c'è tempo fino al 30 giugno 2023 per ripagare il debito con Oaktree: sarebbe inutile e dannoso indebolirsi oggi, a meno di dieci giorni dalla chiusura del mercato.

La nostra opinione: La telenovela presenta il suo capitolo definitivo, almeno per questa stagione? Difficile ipotizzare anche questo scenario, dal momento che le potenzialità di spesa del Psg e la necessità di far quadrare i conti in casa nerazzurra lasciano comunque qualche spiraglio. Certo è che la presa di posizione della società è stata netta ed evidente, a confermare quanto l'Inter voglia lasciare intatta la rosa a disposizione di Inzaghi e, semmai, ampliarla in ottica miglioramento. Anche con un'ipotetica offerta di 90 milioni per Skriniar, che di certo rivitalizzerebbe il budget a disposizione per il mercato in entrata, chi potrebbe sostituirlo nel ruolo di perno della difesa interista?

Tra Acerbi e Akanji spunta Chalobah in prestito dal Chelsea

asse tra Chelsea e Inter resta sempre caldissimo. Dopo il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro e Corriere dello Sport, l'idea riguarda il trasferimento in prestito, con diritto di riscatto, di Trevoh Chalobah all'Inter. Non avendo alcun extra-budget a disposizione - sempre che l'affare col Psg per Skriniar non cambi improvvisamente, per via di una super offerta del club parigino - questa sarebbe un'opzione interessante per regalare a mister Inzaghi il quarto centrale tanto desiderato e completare così l'ultimo innesto della rosa nerazzurra. Anche alla luce delle potenziali alternative. Per Manuel Akanji il Borussia Dortmund continua a pretendere 15-20 milioni di euro; Francesco Acerbi, considerato l’opzione dell’ultimo minuto, deve aspettare l'apertura del Presidente Lotito; Japhet Tanganga, proposto nuovamente in questi giorni, è invece opzione limitata dalla richiesta dell'obbligo di riscatto da cui non si smuove il Tottenham. Chalobah diventa così l'ultima idea di mercato ma, al contempo, quella più percorribile. In questa estate di calciomercato, l'resta sempre caldissimo. Dopo il ritorno diin nerazzurro e la cessione di Cesare Casadei al club londinese , spunta un nuovo potenziale affare. Come spiega il, l'idea riguarda il, con diritto di riscatto, diall'Inter. Non avendo alcun extra-budget a disposizione - sempre che l'affare col Psg per Skriniar non cambi improvvisamente, per via di una super offerta del club parigino - questa sarebbe un'opzione interessante per regalare a mister Inzaghi iltanto desiderato e completare così l'ultimo innesto della rosa nerazzurra. Anche alla luce delle potenziali alternative. Peril Borussia Dortmund continua a pretendere 15-20 milioni di euro;, considerato l’opzione dell’ultimo minuto, deve aspettare l'apertura del Presidente Lotito;, proposto nuovamente in questi giorni, è invece opzione limitata dalla richiesta dell'obbligo di riscatto da cui non si smuove il Tottenham. Chalobah diventa così l'ultima idea di mercato ma, al contempo, quella più percorribile.

La nostra opinione: Per quanto Inzaghi abbia dichiarato che il mercato dell'Inter sia chiuso anche in entrata, la sensazione è che la dirigenza lo accontenterà sul nuovo centrale a completamento della rosa. Viste le evidenti difficoltà a raggiungere gli altri obiettivi, con Akanji che resta comuque in pole-position, l'idea di un prestito con diritto di riscatto potrebbe solleticare non poco le fantasie di Marotta. Chalobah non è una priorità di Thomas Tuchel, col Chelsea sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ma conosce molto bene la difesa a tre (potendo giocare da braccetto destro ma anche in mezzo) ed è in definitiva rampa di lancio. Sarebbe una scomessa rispetto a profili ormai affermati quali Akanji e Acerbi, ma Marotta quante puntate ha sbagliato in questo tipo di affari di mercato?

ottimismo ancora intatto per l'ingaggio di Memphis Depay, viste le difficoltà incontrate dal giocatore nel liberarsi dal suo accordo col Barcellona, la Juventus sta valutando sempre profili alternativi. Se Andrea Belotti , i nomi di Anthony Martial e Arkadiusz Milik non hanno quasi mai preso quota davvero. Secondo TuttoSport resta così l'idea Marko Arnautovic, anche se ci saranno da superare le resistenze del Bologna. Il mercato bianconero, ritornato "ostaggio" di Adrien Rabiot, non si ferma al vice-Vlahovic. Resta sempre calda la pista che porta a Leandro Paredes, ma in questo caso l'incastro è chiarissimo: affinché possa entrare un nuovo centrocampista, ne deve uscire uno già in rosa. Altre offerte non mancano di certo, ma ancora oggi la priorità di Paredes è la Juventus. Non soltanto perché club in cui riabbraccerebbe l'amico Angel Di Maria, bensì per la centralità nel progetto tecnico di Allegri, che consentirebbe al regista argentino di mettersi in luce per arrivare in forma al Mondiale 2022. Nonostante l'per l'ingaggio di, viste le difficoltà incontrate dal giocatore nel liberarsi dal suo accordo col Barcellona, la Juventus sta valutando sempre profili alternativi. Se sembra continuare a dar priorità alla Roma , i nomi di Anthony Martial e Arkadiusz Milik non hanno quasi mai preso quota davvero. Secondoresta così, anche se ci saranno da superare le resistenze del Bologna. Il mercato bianconero, ritornato "ostaggio" di, non si ferma al vice-Vlahovic. Resta sempre calda la pista che porta a, ma in questo caso l'incastro è chiarissimo: affinché possa entrare un nuovo centrocampista, ne deve uscire uno già in rosa. Altre offerte non mancano di certo, ma ancora oggi la priorità di Paredes è la Juventus. Non soltanto perché club in cui riabbraccerebbe l'amico, bensì per la centralità nel progetto tecnico di Allegri, che consentirebbe al regista argentino di mettersi in luce per arrivare in forma al Mondiale 2022.

La nostra opinione: Per quanto il mercato riservi sempre sorprese, il matrimonio sportivo tra Memphis e la Juventus s'ha da fare. Il motivo? Conviene a tutti. Il Barcellona dovrà però corrispondere degli emolumenti arretrati al giocatore e l’avvocato Sebastien Ledure, grande regista dell’operazione, sta lavorando incessantemente affinché ciò avvenga nel minor tempo possibile. Depay potrebbe così sbarcare a Torino all'inizio della prossima settimana: lui è il vice-Vlahovic voluto dalla Juventus, ma anche il giocatore che vuole provare l'esperienza in un nuovo campionato.

