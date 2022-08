Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Skriniar-PSG, ritorno di fiamma

La Gazzetta dello Sport apre questo lunedì con la notizia del riavvicinamento tra Milan Skriniar e il PSG. Inzaghi non vorrebbe privarsene, ma sul piatto ci sarebbero 70 milioni di euro (la richiesta dell’Inter) che alla società farebbero davvero comodo. A quanto pare il club parigino non molla, quindi la situazione è tesa.

La nostra opinione: perdere un giocatore del genere a meno di una settimana dall’inizio del campionato sarebbe davvero una beffa, se non c’è un’alternativa dietro pronta: il lavoro è stato impostato su una certa squada e la partenza di Skriniar la stravolgerebbe; per questo motivo è ovvio che Inzaghi non vorrebbe farlo partire. Ma dall’altra parte che sempre il dio denaro che dice la sua.

Roma-Belotti, ci siamo

Il Corriere dello Sport ne è certo: in settimana ci sarà l’annuncio da parte della Roma dell’ingaggio di Andrea Belotti. Il Gallo ormai è prossimo a lasciare il Torino ed è convinto di vestire la casacca giallorossa, tanto da aver rifiutato l’offerta del Wolverhampton, ma le due società starebbero ancora studiando i dettagli della modalità di cessione, se prestito con obbligo di riscatto o con diritto di acquisto vincolato.

La nostra opinione: il tempo di Belotti al Toro è davvero finito. Per tutta la scorsa stagione dei granata si è parlato del rinnovo che non arrivava e dei mal di pancia dell’attaccante, quindi un trasferimento ormai è inevitabile. La Roma per lui sarebbe davvero una bella piazza: nonostante la bella stagione della squadra piemontese, terminata nella metà di sinistra della classifica, la Roma ha grandi ambizioni anche grazie alle visioni di Mourinho e all’arrivo di Paulo Dybala, un altro giocatore che ha bisogno di essere rigenerato. Con il tecnico portoghese alle spalle potrebbero accadere davvero cose “maggiche”.

Morata-Juventus ter non s’ha da fare

L’amichevole della Juventus con l’Atletico Madrid è stata una disfatta su tutti i fronti: i bianconeri hanno preso la classica suonata, Alvaro Morata ha pure segnato e come se non bastasse l’incontro con la dirigenza dei Colchoneros per riaverlo è andato male, secondo quanto riporta Tuttosport. Il club spagnolo resta fermo sulle proprie richieste e ormai la Juventus ha pochissimo tempo per ripensarci e alzare la posta.

La nostra opinione: onestamente questo terzo capitolo della storia Juventus-Morata sembra un po’ forzato. È chiaro che l’Atletico punta sull’attaccante e che per lasciarlo andare vuole tanti soldi, più soldi di quanti la Juventus sia disposta a spenderne. Il margine è pochissimo, quindi probabilmente la scelta migliore sarebbe metterci una pietra sopra e consevare energie strategiche e forze economiche per altre operazioni più alla portata, perché Morata è sempre stato ostico da trattare (anche col Real Madrid) e la situazione non accenna a migliorare.

