Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Notizia in aggiornamento...

Ad

Inter, è l'ora di Dybala

Calciomercato Milan, è fatta per Noa Lang: chi è il nuovo acquisto rossonero 18 ORE FA

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura alla trattativa più calda del momento, ovvero quella che dovrebbe portare Paulo Dybala all'Inter. Lunedì potrebbe andare in scena il vertice decisivo tra il club nerazzurro e il rappresentante dell'argentino ex Juventus: atteso il sì alla proposta di un contratto triennale con ingaggio di 6 milioni più bonus a stagione. Dybala dovrebbe firmare al rientro dalle vacanze.

La nostra opinione. Marotta ha promesso di consegnare una squadra finita a Simone Inzaghi entro fine giugno: è evidente, quindi, che le prossime due settimane saranno molto intense sia in entrata che in uscita. E la sensazione è che per Dybala siamo ormai arrivati alla curva decisiva.

Pogba-Juve: l'annuncio a inizio luglio

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è cosa fatta. Il centrocampista francese firmerà un contratto di 4 anni (e non solo di 3 come si pensava inizialmente) a 8 milioni di euro a stagione più bonus. I tifosi bianconeri dovranno pazientare ancora qualche settimana, giusto il tempo di risolvere alcune questioni personali del giocatore e di bilancio: l'annuncio ufficiale è atteso per i primi giorni di luglio.

La nostra opinione. Il capitolo 2 dell'avventura in bianconero di Pogba darebbe una carica enorme al mondo Juve da un doppio punto di vista. Innanzitutto tecnico, considerato che un giocatore del calibro del francese alzerebbe notevolmente il tasso di qualità in mezzo al campo. In secondo luogo di immagine: Pogba diventerebbe l'uomo simbolo della ripartenza dopo un paio di stagioni complicate.

Allegri: "Pogba? Non me lo ricordo, ho la memory card piena"

Calciomercato Ufficiale: Tchouameni al Real Madrid, contratto di 6 anni 20 ORE FA