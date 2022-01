Se lasi sta assicurando un giovane talento come Vlahovic anche l'sta puntellando la rosa con nomi di qualità ma, soprattutto, utili alla causa; in attesa che si sblocchi l'affare Gosens , i nerazzurri sarebbero vicini a, attaccante del Genoa. Il nome del giocatore è sempre stato caldo per il mercato interista visti glitra lui eche lo ha allenato per 4 stagioni alla Lazio. Come riporta la, Caicedo sarebbe pronto apur di entrare a fare parte del mondo Inter e l'operazione sarebbe quella di un