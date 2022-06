Cesare Casadei, autore dell’incornata del decisivo pareggio che ha portato l’incontro con i giallorossi all’extra-time, per poi venire deciso da una gran giocata del bulgaro Nikola Iliev. Terminata la stagione nelle giovanili, desta curiosità all’interno della squadra allenata da Christian Chivu il classe 2003 romagnolo, centrocampista col vizio del gol. L’Inter potrebbe aver pescato un nuovo Barella già pronto per il salto di qualità? L’Inter ha vinto il campionato Primavera per la decima volta nella storia, sconfiggendo ai supplementari la Roma . Migliore in campo della fase finale del torneo il centrocampista nerazzurro, autore dell’incornata del decisivo pareggio che ha portato l’incontro con i giallorossi all’extra-time, per poi venire deciso da una gran giocata del bulgaro Nikola Iliev. Terminata la stagione nelle giovanili, desta curiosità all’interno della squadra allenata da Christian Chivu il classe 2003 romagnolo, centrocampista col vizio del gol. L’Inter potrebbe aver pescato un nuovo Barella già pronto per il salto di qualità?

Cesare Casadei: scheda tecnica del miglior giocatore della Primavera 2021/2022

Ad

Data di nascita 10 gennaio 2003 Altezza 1,86 m Ruolo Centrocampista Gol e assist stagione 21/22 17 gol e 5 assist

Calciomercato Gattuso vola in Spagna: pronto un biennale con il Valencia 2 ORE FA

Chi è Cesare Casadei: dalle "ceneri" di quel famoso Cervia all'Inter

Cesare Casadei vive e muove i primi passi nel calcio a Cervia. Nella nota località balneare in provincia di Ravenna, quando Casadei aveva tre anni, tantissimi altri giocatori con le stesse ambizioni che lui avrà una volta cresciuto decidono di mettersi in gioco in un noto reality show su una squadra di calcio che partecipa al campionato di Eccellenza. Nulla di tutto questo però si lega con il piccolo Cesare, anche perché il progetto è destinato a scomparire pochi anni dopo. Se non che con ogni probabilità quello possa aver rappresentato il primissimo approccio al calcio di una delle ultime più preziose gemme del campionato Primavera e future promesse della Serie A. L’effetto della coda lunga.

Il passaggio nelle giovanili dell’Inter è avvenuto nel 2018, giunto a titolo gratuito da un Cesena sull’orlo del fallimento. Cesare Casadei è capace di ricoprire qualunque zona del centrocampo: predilige un ruolo da centrale, ma ben si comporta anche da mezzala in una linea mediana a tre, oltre ad essere stato utilizzato diverse volte sulla trequarti proprio per la capacità di lasciare il segno col suo destro o di testa. Alla corte di Chivu infatti ha raggiunto la doppia cifra di reti, ben 15 su 32 partite di campionato (da non dimenticare inoltre gli 8 gol dell’annata precedente). Senza contare che si è già reso protagonista in mezzo ai pari età anche su un palcoscenico internazionale: nell’agosto 2020, al debutto in Youth League (l’equivalente della Champions ma riservata ai club Under 19), segnò il gol partita che spedì i nerazzurrini ai quarti; ad esse vanno aggiunte le due marcature consecutive in questa stagione nella fase a gironi (contro Shakhtar e Sheriff).

Casadei - Inter - Youth League Credit Foto Getty Images

Futuro in Serie A? Si muovono tre club

la dirigenza nerazzurra lo ha blindato fino al 2024. Motivo per cui potrebbe partire in prestito quest’estate: sugli occhi di Casadei ci sono già Empoli, Sassuolo e Torino, inserendolo nella partita per l’acquisto di uno rispettivamente tra Asllani, Scamacca e A differenza di quanto ragionato in passato su un altro ex scuola Inter recentemente tornato alla ribalta - Wilfried Gnonto - è presto per parlare di un futuro Cesare Casadei nella Nazionale maggiore: vero che pure nel suo caso il ruolo fa gola e rispecchia alcune qualità ricercate dal ct Roberto Mancini, ma ha bisogno di cominciare a fare esperienza in contesti più probanti prima di scalfire una notevole concorrenza. Parlare di Serie A per il centrocampista nel giro della nazionale Under 19 (anche qui tre reti in nove partite), invece, non sembra così frettoloso. Di certo l’Inter punta tanto su di lui: Simone Inzaghi lo ha convocato nella massima serie in un’occasione (a febbraio contro il Sassuolo) e. Motivo per cui potrebbe partire in prestito quest’estate: sugli occhi di Casadei ci sono già Empoli, Sassuolo e Torino, inserendolo nella partita per l’acquisto di uno rispettivamente tra Asllani, Scamacca e Bremer , tre obiettivi caldi di Marotta.

Marotta chiama Dybala all'Inter, Bayern Monaco su Lukaku

Calciomercato Cardinale carica il Milan: "Continuerò con la cultura della vittoria" 4 ORE FA